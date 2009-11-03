تنها 603 آموزشگاه در استان زنجان از نعمت گاز بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن ندرلو صبح سه شنبه در همایش طرح همیار گاز در مدارس استان زنجان با اشاره به فعالیت دو هزار و 300 آموزشگاه در استان زنجان افزود: ارائه آموزشهای لازم در مورد مصرف انرژی به 187 دانش آموز استان حرکتی مهم در نهادینه کردن مصرف بهینه انرژی است.

وی ادامه داد: سالانه یک میلیون و 900 هزار تومان برای مصرف گاز در مدارس هزینه می شود.

ندرلو همکاری دستگاه های اجرایی در راستای اجرایی کردن اصلاح الگوی مصرف انرژی را مهم ارزیابی کرد و گفت: با اجرای مشترک طرح همیار گاز بین شرکت گاز و سازمان آموزش و پرورش استان گامی مهم در ارائه الگوهای صحیح مصرف به دانش آموزان برداشته می شود.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به نقش تاثیرگذار معلمان در ارائه آموزشهای لازم به دانش آموزان اظهار داشت: ارائه آموزش مصرف بهینه انرژی، نزدیکی هرچه بیشتر اولیا مدرسه با خانواده ها، تاکید بر لزوم توجه بر منابع ملی، برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی با موضوع مصرف بهینه انرژی، زمینه ای مناسب برای نهادینه کردن مصرف بهینه انرژی در مدارس استان فراهم می کند.

ندرلو مشارکت نزدیک دانش آموزان در اجرای طرح همیار گاز به منظور نهادینه کردن مصرف بهینه انرژی را حرکتی ارزشمند برای اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.

همچنین در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در این همایش با اشاره به اهمیت گاز طبیعی گفت: ایران با تولید روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز به لحاظ داشتن منابع گازی رتبه دوم و از نظر مصرف رتبه سوم را در جهان داراست.

ابوالفضل سرایلو با اشاره به بهره مندی 55 میلیون نفراز جمعیت کشور از گاز طبیعی و 23 هزار و 441 صنعت بزرگ کشور از این نعمت، افزود: به دلیل اهمیت انرژی گاز در کشور، سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی نسبت به سوختهای فسیلی دیگر 62 درصد است که این امر بر لزوم توجه به رعایت الگوی مصرف انرژی تاکید دارد.

وی با بیان اینکه مصرف گاز جمعیت نزدیک به 73 میلیون نفری ایران با جمعیت یک میلیارد و 100 میلیون نفری چین برابری می کند، تصریح کرد: مصرف بیش از 10 برابری جمعیت ایران از گاز طبیعی زنگ خطری برای مسئولان و مردم است تا مصرف این نعمت الهی را مدیریت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اهمیت ارائه آموزش های عمومی در جامعه و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه گاز گفت: توجه همگانی به مصرف بهینه سوخت این امکان را برای متولیان امر فراهم خواهد ساخت تا با جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی خود را از ردیف کشورهای خام فروش جدا کرده و جایگاهی تاثیرگذار در سطح بازارهای جهانی برای ایران تعریف کنیم.

سرایلو افزود: شرکت گاز استان زنجان در راستای اطلاع رسانی برای رعایت اصول ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی به ویژه در بخش خانگی و تجاری همچنین برای فرهنگ سازی در بین دانش آموزان اقدام به تهیه 12 هزار حلقه CD و150 هزار نسخه کتابچه و بروشور در مساجد و نمایشگاه های مختلف کرده است.

وی تصریح کرد: پخش 19 هزار و 830 ثانیه برنامه انیمیشن به زبان ترکی از صدا و سیمای مرکز زنجان، ارائه طرح همیار گاز به ستاد روابط عمومی شرکت ملی گاز، تصویب این طرح و اجرای آن از امسال در سراسر کشور، حضور کارشناسان شرکت گاز در 120 مسجد استان و آموزش 11هزار نفر ازمشترکین گاز طبیعی از دیگر اقدامات شرکت گاز استان زنجان در راستای نهادینه کردن مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با همت کارکنان شرکت گاز استان زنجان 144 هزار مشترک، 166 هزار خانوار معادل 95 درصد جمعیت شهری و 20 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.