12 پرواز برای اعزام حجاج گلستان در نظر گرفته شد

سید محمد داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اعزام این زائران حج تمتع از 24 آبانماه از فرودگاه بین المللی گرگان آغاز می شود.

وی اظهار داشت: امسال دو هزار و 730 زائر به حج تمتع اعزام می شوند که که نسبت به شش هزار و 266 زائر سال قبل کاهش دارد.

به گفته داوودی، شمار پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان از 60 پرواز در هفته به 62 پرواز در هفته افزایش یافت و دو پرواز به مقصد زاهدان در این فرودگاه اضافه شده است.

مدیرکل فرودگاه های گلستان از افزایش میزان جابجایی مسافر در این فرودگاه خبر داد و گفت: در نیمه اول سال جاری بیش از 210 هزار مسافر داخلی و خارجی از این فرودگاه جابجا شدند.

گلستان دو فرودگاه دارد که فرودگاه کلاله همچنان غیرفعال است.