ملی پوشان ووشو حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشو برای اولین بار در بازیهای آسیایی برگزار می شود و در اولین حضور، مسابقات تنها در بخش بانوان برگزار می شود. قرعه کشی این مسابقات صبح روز سه شنبه برگزار شد و طی آن ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند.

برهمین اساس در بخش سانشو و در وزن 48- کیلوگرم خدیجه زینال زاده، دور اول استراحت داشته و سپس با حریفی از هنگ کنگ مبارزه خواهد داشت. در وزن 56- کیلوگرم مریم توکلی با حریفی از هند رویارو خواهد شد.

زهرا کریمی در وزن 60- کیلوگرم با نماینده عراق مبارزه می کند. فاطمه دهقان نیز در وزن 70- کیلوگرم با سانشوکار ویتنامی رویارو می شود.

همچنین تیم سه نفره دوئیلین بانوان کشورمان در روز آخر مسابقات به اجرای فرم خواهد پرداخت.

سومین دوره مسابقات داخل سالن آسیا از روز 8 آبان در ویتنام آغاز شده است و تا روز 17 همین ماه ادامه خواهد داشت.

