دلایل حمله آمریکا به عراق ساختگی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "محمد البرادعی" در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: من همواره به خاطر جنگ عراق اندوه می خورم چرا که آن بر اساس دلایل ساختگی و دروغین و بدون اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت.

وی با بیان این مطلب افزود: بازرسان تسلیحاتی آژانس بین المللی انرژی اتمی دلایلی مبنی بر اینکه برنامه های هسته ای گذشته عراق شامل تولید سلاح های کشتار جمعی است نیافتند.

خاطرنشان می شود که "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق در مارس 2003 به این کشور حمله کرد.

"کوفی عنان" دبیر کل سابق سازمان ملل نیز حمله آمریکا به عراق را محکوم و آن را غیر قانونی توصیف کرده بود چرا که بدون کسب اجازه شورای امنیت صورت گرفته بود.