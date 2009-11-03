این اخلاق از عقلانیت بریده و مستقل از جامعه و نیز از فردگرایی لاک که ارتباطات جامعه را نادیده می‌گرفتند انتقاد کرد.

مکتب اخلاقی اصالت، در فلسفه اخلاق، از نظریه احساس اخلاقی که مخالف نتیجه‌گرایی است، ناشی می‌شود.

بر اساس نظریات قدیم، آوای درونی برخاسته از وجدان، پیامبری از سوی خداست. احساس درونی طنین "حق" (و اینکه چیزی به عنوان "حق" وجود دارد) راهی است که از طریق آن ما خود مستقلا یا به واسطه فیض خیر یا خدا، به خیر یا خدا دست می‌یابیم.

طبق این تلقی ریشه و منشاء اصالت بیرونی است اما براساس تلقی رمانتیک ریشه و منشاء اصالت هرگز بیرونی نیست، بلکه نهفته در عمق باطن ماست.

مهمترین اندیشمندی که در اینباره دیدگاه جدیدی ارائه داد ژان ژاک روسو بود. او از پیروی از ندای طبیعت، که در درون ما نهفته است سخن گفت.

روسو همچنین در پایه‌ریزی اندیشه "آزادی" به عنوان "خویشتن" گزینی که به معنای تصمیم و تعیین سرنوشت خود بدون مداخله آداب، رسوم و تعصبات و پیش‌داوریهای بیرونی (بیرون از خود فرد) است، سهیم بوده است.

تیلور، "هردر" را نخستین اندیشمندی می‌داند که صریح‌ترین بیان را از آرمان اصالت ارائه داده است. هردر می‌گوید هرکس دارای معیاری است که بر طبق آن باید زندگی کرد.

صدای منحصر به فرد و یگانه هر یک از ما، گفته و بیان خاص خود را دارد و این همان چارچوب اخلاقی اخلاق و فرهنگ اصالت، حتی مراتب و اشکال سطحی‌تر آن است که تیلور در صدد دفاع از آن به عنوان ارزش واقعی خود مدرنیت است.

نکته اینجاست که تیلور واقعا برای این مطلب استدلالی ارائه نمی‌کند. او هرگز درصدد تبیین و نشان دادن این نکته نیست که مثلا چگونه تقریر هردر از اصالت برپایه انسان شناسی فلسفی برتر از دیگر نظریات و تقریرات است.

یکی از مشکلات عمده "اخلاق اصالت" آن است که این اخلاق، دست کم در برخی از تقریرات و اشکال آن، با ارزشهای دینی در تضاد است. از اینرو، اگر تیلور واقعا در صدد دفاع از ارزشمندی اصالت هستند، باید نشان دهد که چرا باید "اخلاق اصالت"را بر ارزشهای دینی که با آن ناسازگارند، مقدم دانست، یا چگونه می‌توان تعارض و ناسازگاری آشکار آنها را حل کرد.

تأکید بر خود مختاری و استقلال افراد که مثلا در میان بسیاری از متفکران عصر روشنگری به چشم می‌خورد، با نوعی کنایه بر ضد پیروی و اطاعت از مراجع کلیسایی بود. البته شاید بتوان با در نظر داشتن دستگاه کلیسا در اروپای آن عصر، مبارزه این متفکران را بر ضد مرجعیت کلیسا موجه دانست، اما نمی‌توان این امر را عذر و بهانه‌ای قرار داد و با توسل به آن مرجعیت و هدایت اخلاقی بیرونی را برای همه مکانها و در همه اعصار آینده نیز رد کرد.