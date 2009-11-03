فراموشی وعده ها در گذر ایام/ ادامه فروش غیرمجاز بنزین در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، صادر شدن دستورات مختلف و عمل نشدن و پیگیری نکردن آن از سوی مدیر صادر کننده تقریبا به یک عادت در کشور تبدیل شده است و یکی از دلایل برخی مشکلات کشور نیز همین امر است.

یکی از این موارد دستور سید عباس طباطبایی، معاون عمرانی استاندار خوزستان است که در روز 21 شهریور امسال در نشست کمیته سوخت استان خوزستان در محل استانداری به کلیه فرمانداری های استان به خصوص فرمانداری اهواز دستور داد که تا یک ماه آینده یعنی تا تاریخ 21 مهرماه کلیه فروشندگان غیر قانونی بنزین در سطح معابر اهواز جمع آوری شوند؛ ضمنا وی به اداره کل راه و ترابری نیز دستور داد با فروشندگان غیر مجاز در سطح جاده های بین شهری نیز برخورد جدی صورت دهند.

وی از فرمانداری ها خواست با کمک شهرداری و شرکت پخش فرآورده های نفتی اینگونه فروشندگان غیر قانونی را جمع آوری و به شدت با آنها برخورد کنند ولی تا امروز نه تنها چنین برخوردی با این فروشندگان صورت نگرفته که در برخی مناطق مثل مسیرکوت عبدالله بر تعداد آنها افزوده شده است.

متاسفانه از زمان سمهیه بندی بنزین تاکنون فروشندگان فراوانی در سطح معابر شهر اهواز اقدام به چیدن چندین ظرف فروش بنزین در کنار جایگاه های عرضه سوخت و فروش بنزین با قیمت 400 تومان به بالا می کنند که البته با استقبال رانندگان نیز مواجه شده و به تجارتی پر سود در استان تبدیل شده است.

اولین دلیل استقبال از این فروشندگان که هیچ اطمینانی به بنزین عرضه شده آنها نیست این است که رانندگان مجبور نیستند در گرمای طاقت فرسای خوزستان در صف طولانی جایگاه های عرضه سوخت به خصوص در مرکز شهر توقف کنند و به راحتی در کنار خیابان اقدام به خرید بنزین می کنند که البته این فروشندگان در مواردی به بنزین خود آب، تینر و سایر موارد را اضافه کرده و باعث وارد آمدن خسارت به خودروهای شهروندان می شوند.

استقرار این فروشندگان در بسیاری از نقاط شهر به خصوص در کنار جایگاه های عرضه سوخت چشم انداز بسیار ناشایستی به چهره شهر اهواز داده است و شهروندان همواره در انتظار برخورد با این فروشندگان بوده اند.

در حالیکه از همان ابتدای سهمیه بندی سوخت از سوی دولت اعلام شد که فروش بنزین به غیر از جایگاه های سوخت، غیر قانونی و مستوجب برخورد قانونی و قضایی خواهد بود ولی هیچگاه اراده ای جدی برای برخورد با چنین فروشندگانی در استان خوزستان دیده نشد و آنها با خیال راحت به تجارت خود ادامه می دادند.

ولی وقتی معاون عمرانی استاندار دستور برخورد با اینگونه فروشندگان را صارد کرد که البته این خبر به شکلی وسیع در رسانه های استان منتشر شد همه امیدوار شدند که این بار این دستور عملی و با این فروشندگان برخورد می شود ولی برخی مدیران هیچ توجهی به اجرایی شدن دستورات از خود نشان نمی دهند.

عدم اجرای این دستور نمونه کوچکی از دستوراتی است که مدیران روزانه با قاطعیت آن را در جلسات یا گفتگو با رسانه ها اعلام می کنند ولی هیچگاه رنگ اجرا و عملیاتی شدن به خود نمی بینند و اینگونه دستورات در گذر ایام از حافظه همه پاک می شود و مدتی بعد بعد دوباره دستورات جدید به سوی افکار عمومی شلیک می شود.

جالب اینجاست که معاون استاندار در جلسه ای در بهمن ماه سال 1386 نیز در نشست کمیته سوخت استان خوزستان دستور و درخواست مشابهی را صادر و خواستار برخورد با این پدیده شده بود ولی آن دستور نیز اجرا نشد یا اینکه خیلی زود اجرای آن فراموش شد.

به هر حال جا دارد مسئولان که دستورات آنها به صورت مستقیم با معیشت و در برخی موارد با جان و مال مردم سر و کار دارد قدر و ارزش پست و مقام خود را بدانند و در مدت تصدی مسئولیت خود برای رضای خدا هم که شده مشکلات و معضلات مردم و به خصوص وعده های خود را پیگیری و عملی کنند.