اطلاعیه جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار به مناسبت یوم الله 13 آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: مردم قهرمان و بیدار ایران یوم ا... 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی در پیش است. انقلاب اسلامی در چهارمین دهه حیات پربرکت خود توفنده و پرخروش و بالنده حرکتی رو به جلو دارد .امام خمینی (ره) بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران، بنیانهای نظام را طوری طراحی فرمودند که روز به روز مستحکم تر و قوی تر در عرصه های جهانی رخ نشان می دهد.

یوم الله 13 آبان سالروز سه حادثه بزرگ در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است. تبعید امام (ره) به جرم مبارزه با وطن فروشی شاه و تجاوز آمریکا به حقوق ملت ایران، کشتار بی رحمانه دانش آموزان در سال 57 در دانشگاه تهران و بالاخره تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به منظور پایان دادن به مداخلات اجانب در امورداخلی ایران. این روز را از آن جهت گرامی می داریم که حافظ عزت و شرف و سربلندی ایرانیان است. این روز را از آن جهت گرامی می داریم که ضامن اتحاد ملی و انسجام اسلامی ملت مسلمان ایران است.

این روز را از آن جهت اعلام می داریم که نهاد بیداری و هوشیاری ملت در صیانت از انقلاب اسلامی است.

جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای دانش آموز و تکریم اقدام دانشجویان خط امام (ره) در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بار دیگر اعلام میدارد:

1- آمریکا باید از مداخله در امور داخلی ایران پرهیز کند و حقوق ملت ایران و جایگاه رفیع رهبری معظم انقلاب را به رسمیت بشناسد.

نفرت ملت ایران از مداخلات آمریکا و غرب طی 50 سال اخیر چیزی نیست که آنرا فراموش کنیم . آمریکا برای جبران جنایات و خیانتها علیه ملت باید اموال غارت شده ملت ایران را باز پس بدهد و دست از تحریمهای اقتصادی بردارد.

2- آمریکا برای حل بحران در منطقه و حفظ صلح جهانی حمایت از رژیم صهیونیستی را فراموش کند و اجازه دهد ملت مظلوم فلسطین سرنوشت خود را خود تعیین کند.آمریکا و اروپا باید به جنایات خود در سرزمینهای اشغالی و به کشتار بی گناهان در سرزمین قدس پایان دهند. آمریکا و اروپا باید به حقوق بشر در عراق، فلسطین و افغانستان احترام بگذارند و به اشغال این کشورها پایان دهند.

3- آمریکا و اروپا باید از سنگ اندازی در راه پیشرفت ملت ایران دست بردارند. ایران برخورداری از فن آوری هسته ای را حق مسلم خود میداند و حاضر است در راه استقلال علمی، سیاسی و اقتصادی خود هر هزینه ای را پرداخت کند.

4- آمریکا باید دست از حمایت تروریستها در منطقه و جهان بردارد و بگذارد ملت ها طعم شیرین آزادی و رفاه و زندگی بدون تهدید و خشونت را بچشند.

ما ترورهای کردستان، سیستان و بلوچستان را زیر سر سرویسهای سیا و موصاد میدانیم و آنرا محکوم می کنیم.

جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار بار دیگر با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق میکند و در یوم الله 13 آبان همپای ملت قهرمان ایران در این روز که روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می دهد.