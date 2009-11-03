افتتاح مرکز خدمات داده اینترنتی تبیان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات داده اینترنتی تبیان بزرگترین IDC بخش دولتی کشور است که در فاز اول با ظرفیت سه هزار یونیت راه اندازی می شود و در فازهای بعدی به میزان هزار یونیت افزایش می یابد.

امکان بهره مندی از خدمات بانکی پرداخت آنلاین از طریق کارتهای عضو شتاب، افزایش قابل توجه سرعت دسترسی به داده ها با توجه به کم شدن فاصله تجهیزات و کاربران، عدم نگرانی از قطع یک جانبه سرویسها و خدمات از سوی شرکتهای خارجی، امکان دسترسی به نیروهای پشتیبان ایرانی و امکان دسترسی مستقل تجهیزات به منظور عیب یابی از جمله ویژگی های این مرکز است.

مرکز IDC تبیان سرویسهایی چون میزبانی اشتراکی و اختصاصی و اجاره فضا ارائه می دهد.

مرکز خدمات داده های اینترنتی به محلی اطلاق می شود که با برخورداری از امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، پهنای باند ارتباطی وسیع، دسترسی به برق بی وفقه و پایدار و اتصال به شبکه های ملی و جهانی به ارائه خدمات تمام وقت و در دسترس در بستر اینترنت به منظور میزبانی از تجهیزات، پشتیبانی از سرویسها و کاربردهای اطلاعاتی و ارائه انواع خدمات مرتبط با اطلاعات و داده ها همچون خدمات ذخیره و نگهداری و بازیابی و جابجایی داده ها و خدمات میزبانی برنامه های کاربردی می پردازد.