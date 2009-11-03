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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

احداث 3100 واحد مسکونی در فاز جدید مسکن مهر خراسان جنوبی

احداث 3100 واحد مسکونی در فاز جدید مسکن مهر خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: در فاز جدید مسکن مهر حداقل سه هزار و 100 واحد مسکونی در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استان ساخته می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اصغر آسمانی‌ مقدم صبح سه شنبه در گردهمایی مسئولان استانی و شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن به دستورالعمل‌ها و شیوه نامه مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار مسکن مهر برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در این فاز 455 میلیارد ریال است.

وی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری احداث سه هزار و 127 واحد مسکونی به این استان اختصاص یافته است که به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می ‌شود.

آسمانی مقدم تصریح کرد: قرارداد احداث این تعداد واحد ظرف دو ماهه آینده منعقد می ‌شود و تا پایان سال جاری این میزان تا شش هزار و 254 واحد افزایش می ‌یابد.

وی با بیان اینکه در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت احداث مسکن مهر به بنیاد مسکن واگذار شده است، گفت: سهم خراسان جنوبی از مسکن مهر در سطح کشور تنها یک درصد به میزان 770 واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اهتمام دولت در رفع محرومیت از استان و حل مشکل مسکن شهروندان خراسان جنوبی در شش ماهه نخست سال جاری سهمیه استان بیش از سه هزار واحد مسکونی اعلام شده است.

وی از تعامل خوب بین بنیاد مسکن و بانک مسکن خبر داد و آینده پیش روی طرح مسکن مهر را در استان بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد.

مالک سعید مدیر شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی نیز تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ ریزی‌های انجام شده و همکاری دستگاه‌های متولی این طرح روند رو به رشدی دارد.

در این گردهمایی مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات مسکن مهر تعیین و مقرر شد ظرف ماه جاری 50 درصد سهمیه استان از این تسهیلات جذب شود.

کد مطلب 976026

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