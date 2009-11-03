احداث 3100 واحد مسکونی در فاز جدید مسکن مهر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی اصغر آسمانی‌ مقدم صبح سه شنبه در گردهمایی مسئولان استانی و شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن به دستورالعمل‌ها و شیوه نامه مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: اعتبار مسکن مهر برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در این فاز 455 میلیارد ریال است.

وی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری احداث سه هزار و 127 واحد مسکونی به این استان اختصاص یافته است که به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می ‌شود.

آسمانی مقدم تصریح کرد: قرارداد احداث این تعداد واحد ظرف دو ماهه آینده منعقد می ‌شود و تا پایان سال جاری این میزان تا شش هزار و 254 واحد افزایش می ‌یابد.

وی با بیان اینکه در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت احداث مسکن مهر به بنیاد مسکن واگذار شده است، گفت: سهم خراسان جنوبی از مسکن مهر در سطح کشور تنها یک درصد به میزان 770 واحد است.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی اضافه کرد: با توجه به اهتمام دولت در رفع محرومیت از استان و حل مشکل مسکن شهروندان خراسان جنوبی در شش ماهه نخست سال جاری سهمیه استان بیش از سه هزار واحد مسکونی اعلام شده است.

وی از تعامل خوب بین بنیاد مسکن و بانک مسکن خبر داد و آینده پیش روی طرح مسکن مهر را در استان بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرد.

مالک سعید مدیر شعب بانک مسکن استان خراسان جنوبی نیز تصریح کرد: با توجه به برنامه‌ ریزی‌های انجام شده و همکاری دستگاه‌های متولی این طرح روند رو به رشدی دارد.

در این گردهمایی مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات مسکن مهر تعیین و مقرر شد ظرف ماه جاری 50 درصد سهمیه استان از این تسهیلات جذب شود.