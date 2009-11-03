ارقام پنبه زودرس در 500 هکتار از مزارع گلستان کشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی جعفری صبح سه شنبه در بازدید از اراضی پنبه گرگان افزود: پس از گذشت سالهای طولانی، رقمهای جدید پنبه به نامهای دژ 47 و 59 که در سال 1385 توسط موسسه تحقیقات پنبه آزاد و همزمان با تهیه شناسنامه در چرخه تکثیر بذر قرار گرفت و برای اولین بار در سال جاری در سطحی معادل 500 هکتار از مزارع استان جایگزین رقم ساحل شد که مورد توجه و استقبال بسیاری از کشاورزان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: برای اولین بار در سال جاری پس از گذشت حدود 40 سال دو رقم جدید زودرس پنبه در اختیار کشاورزان استان گلستان قرار گرفت که با استقبال بی نظیر کشاورزان روبرو شد.



وی خاطرنشان کرد: به همین منظور در صورت حل مشکل تامین این بذور در سال 1389 سطح کشت این ارقام به بیش از دو هزارهکتار خواهد رسید.

جعفری، زودرس بودن ارقام جدبد برای کشت اول و کشت دوم پس از گندم و کلزا را از جمله مزایای این ارقام دانست و گفت: این ارقام با توجه به شرایط آب و هوایی برای کشت در گلستان مناسب است.

مدیر موسسه تحقیقات پنبه کشور بیان داشت: پتانسیل تولید این ارقام جدید بیش از چهار تن در هکتار بوده درحالیکه ارقام قبلی کمتر از دو تن در هکتار بوده است.

وی یادآور شد: کیفیت الیاف استاندارد (طول الیاف 31.6 و میکرونری 4.1) از دیگر مزایای این ارقام است و امید است اینگونه تلاش های تحقیقاتی در کنار حل مسئله بازرگانی پنبه وضعیت کشت این محصول در استان را به روزهای اوج خود باز گرداند.