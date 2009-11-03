ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها ماده 9 این لایحه را با 175 رای موافق تصویب کردند.

بر این اساس دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای بهنیه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر هزینه کند.

جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب برق به گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون و گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 10 قانون مذکور از دیگر مواردی است که مشمول این 30 درصد مذکور می شود.

با نظر نمایندگان این 30 درصد برای حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور هزینه می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب می رسد.