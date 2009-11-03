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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۷

1100 هکتار از نخلستانهای خوزستان آفت ‌زدایی شد

1100 هکتار از نخلستانهای خوزستان آفت ‌زدایی شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: هزار و 192 هکتار از نخلستانهای این استان علیه کرم میوه ‌خوار خرما آفت ‌زدایی شد.

مرتضی امیدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز سطح مبارزه علیه کرم میوه خوار خرما در سال گذشته را 780 هکتار عنوان و رقم فعلی آفت ‌زدایی کرم میوه خار خرما از نخلستانهای استان را مطلوب ارزیابی کرد.

وی بیان کرد: کاهش نزولات جوی، افزایش سطح شوری آب و خاک منطقه و نبود آب کافی برای سمپاشی در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت و عملکرد محصول خرما در سال‌ جاری شده است.
 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیشترین میزان خسارت را مربوط به اختلالات فیزیولوژیک از جمله ریزش طبیعی اعلام کرد و گفت: همین امر موجب افزایش سطح مبارزه علیه کرم میوه‌ خوار خرما شده است.

امیدبخش افزود: افزایش جمعیت آفت کنه تار عنکبوتی از سال گذشته بیشتر بوده است اما به علت کاهش عملکرد و کمبود آب، کشاورزان از مبارزه علیه این آفت استقبال خوبی نداشته ‌اند، به طوری که سطح مبارزه از سه هزار و 530 هکتار در سال گذشته به دو هزار و 279 هکتار در سال ‌جاری کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: امسال در سطح ‌هزار و 150 هکتار علیه علف هرز نخیلات مبارزه شیمیایی و مکانیکی صورت گرفته است.

سطح کشت نخیلات خوزستان 40 هزار و 296 هکتار است که از این سطح 28 هزار و 116 هکتار بارور و بقیه غیر بارور است، متوسط عملکرد نخیلات این استان پنج هزار و 398 کیلوگرم در هکتار است.

کد مطلب 976037

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