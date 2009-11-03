220 میلیون ریال به تیم بسکتبال شهرکرد کمک شد

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: همانند سنوات گذشته محل تمرین و مسابقات این تیم نیز از طرف اداره کل تربیت بدنی استان مهیا شده و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی مشکل اصلی تیم سوپر لیگ بسکتبال شهرکرد را نداشتن حامی مالی دانست و بیان داشت: با حمایت صاحبان صنایع استان شاهد موفقیت هرچه بیشتر تیم در مسابقات لیگ سال جاری باشیم.

مدیرکل تربیت بدنی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: متأسفانه در شرایط فعلی تیم های خاصی در برخی استانها از اعتبارات میلیاردی شرکتها و کارخانجات دولتی که متعلق به تمام مردم کشور است استفاده می کنند ولی در برخی استانها به دلیل نبود کارخانه و شرکت، ورزشکاران وتیمهای ورزشی ازاین حمایتهای مالی محروم هستند.

حسین میرزایی تصریح کرد: باتوجه به اینکه کارخانجات وشرکتها ملی هستند و اعتبارات آنها نیز متعلق به عموم مردم و بیت المال است عدالت حکم می کند اگر می خواهند حمایتی از ورزش بکنند باید این چتر حمایتی شامل تمام ورزشکاران کشور باشد.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تدابیر مسئولان محترم ورزش کشور، برخی استانهای برخوردار از اعتبارات دولتی در ورزش تبدیل به توزیع عادلانه این نوع اعتبارات در ورزش کشور شود تا شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ورزش در استانهای محروم باشیم.

