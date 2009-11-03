پاسخگویی به 210 درخواست آب روستایی در سفر دولت به قزوین

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: با ارسال نامه‌های مردم از مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری که در جریان دور دوم رئیس جمهور به استان قزوین در زمینه آب شرب روستایی جمع‌ آوری و ارجاع شده بود به 210 نامه پاسخ داده شد.



وی افزود: با تشکیل ستاد ویژه ‌ای متشکل از 24 تن از مدیران و کارشناسان شرکت در 930 ساعت کاری به شکایات و درخواست‌های مطرح شده رسیدگی و پاسخ مقتضی داده شد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین یادآورشد: مساعدت در زمینه انشعاب، درخواست واگذاری انشعاب، تأمین آب شرب و آبرسانی به روستا عمده ‌ترین درخواست‌های روستاییان استان در این نامه ها از رئیس‌جمهور بوده است.

وی تصریح کرد: به منظور مساعدت در هزینه‌های انشعاب، شرکت اقدام به تقسیط هزینه‌ها و در خصوص درخواست انشعاب نیز در صورتی که درخواست مربوط به ابنیه داخل طرح هادی روستاها و بافت تعریف شده آن بوده موافقت لازم صورت گرفت.

علیزاده گفت: در زمینه آبرسانی به روستا و تأمین آب شرب که به تأمین اعتبار نیاز دارد در صورت اختصاص بودجه، شرکت آمادگی لازم را برای ایجاد تأسیسات تولید، انتقال و توزیع آب شرب در سطح روستاهای استان قزوین دارد.



وی تصریح کرد: طبق قانون روستاهای بالای 20 خانوار باید زیرپوشش شرکت آبفار قرار گیرند و درخواست‌ها در روستاهای دارای خانوار کمتر از این تعداد قابلیت اجرا نداشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در خصوص سفر دوم هیئت دولت به استان قزوین افزود: این سفر دستاوردهای زیادی برای استان داشت و موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به مردم نیز شده است که امیدواریم روند خدمت ‌رسانی سریع و دقیق به روستاییان همچنان ادامه یابد.

وی خاطر‌نشان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تا پایان سال 87، خدمات خود را به 76 هزار و 333 مشترک در 382 روستای زیرپوشش ارائه داده و شاخص بهره‌ مندی روستاییان استان تا پایان سال گذشته به میزان 83.3 درصد جمعیت روستایی رسیده است.