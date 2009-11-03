دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر فضای دانشگاهها اظهارداشت: مجلس در لایحه هدفمند کردن یارانه ها به صورت جزئی نگاه نمی کند. مقرر شده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، 20 درصد از منابع برای جبران افزایش هزینه های مرتبط با دولت در اختیار دولت قرار گیرد که این بخشها شامل حوزه هایی از جمله حوزه سلامت، دانشگاهها و بخشهای فرهنگی می شود.

وی اضافه کرد: حال اینکه دولت به چه نسبتی به این مجموعه ها نگاه کند و یا به کدام یک از مجموعه ها نگاه ویژه تری داشته باشد، در زمان توزیع بودجه مشخص می شود. از سوی دیگر این اعتبارات در بودجه هایی که دولت به صورت سالانه و در قالب برنامه پنجم توسعه ارائه می دهد، دیده شده است.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: جزئیات در این قانون قابل طرح نیست و در واقع مجلس به دولت اعلام می کند که اعتبار این 20 درصد را مشخص کند و از سوی مجلس مورد تایید قرار گیرد. در واقع اینکه چه اعتباری در کجا و به چه منظوری هزینه خواهد شد نیز در مجلس باید مورد تایید قرار گیرد. این قانون به منزله مجوز کلی محسوب می شود و پس از آن اعتبارات به صورت سالانه باید در بودجه سالانه ذکر شود.

وی اظهار داشت: هدف گذاری برنامه توسعه پنجم و و بودجه های سالانه مشخص کرده است که اعتبارات جبرانی به چه بخشهایی اختصاص می یابد و چه اعتباری باید در کجا هزینه شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: قانون باید چارچوب کلی حرکت را مشخص کند و دولت و دانشگاهها باید در حوزه اجرا اعتبارات را مشخص کنند و به مجلس ارائه دهند در آن زمان مجلس تصمیم می گیرد که بر روی این موضوع صحه بگذارد یا خیر.

وی در خصوص تاثیر اجرای این قانون بر روی هزینه های خدمات دانشجویی به مهر گفت: تورم در صورت اجرای این قانون بالا می رود و هزینه ها را در همه بخشهای زندگی افزایش می دهد که این افزایش هزینه شامل بخش دانشجویی نیز می شود اما نکته اینجا است که مکانیسم جبرانی برای بخشهای خاص و عموم مردم پیش بینی شده که بر اساس میزان درآمد آنها دولت به صورت نقدی به مردم در دهک های مختلف پرداخت می کند.

قاضی زاده هاشمی در خصوص وضعیت دانشگاههای غیردولتی خاطرنشان کرد: دانشگاههای غیردولتی مبتنی بر نظام تعرفه گذاری اقدام می کنند چون درآمدها رشد می کند، نظام تعرفه شان را اصلاح می کنند، سالانه بر اساس نرخ تورم، دستمزدها هم رشد می کند، میزان پرداخت و درآمد هم امیدواریم متوازن باقی بماند.

وی گفت: قانون به این شکل پیش بینی کرده است اما اینکه در اجرا به چه شکل اجرا شود هنوز مشخص نیست و قابل پیش بینی نیست. البته مجلس تغییرات زیادی در این لایحه اعمال کرده که علاوه بر تغییرات محتوایی زمان اجرای آن را نیز تغییر داده است.