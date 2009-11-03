استقبال کودکان بجنوردی از چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی

حسن عابدی به خبرنگار مهر با عنوان اینکه بخش کودک و نوجوان برای نخستین بار در این جشنواره به شکل رقابتی فعالیت می کند، از استقبال کودکان و نوجوانان از اجراهای آثار این بخش در دو روز اول این جشنواره خبر داد و گفت: این اجراها به شکل نمایشی و برای تبیین اهمیت هنر نمایش در ذهن کودکان در این دو روز به روی صحنه رفته است.

وی اثر نمایشی به اجرا در آمده را "میهمان ناخوانده" کاری از هنرمندان شهرستان بجنورد و به کارگردانی امیر قدرتی از آثار منتخب مرحله بازبینی این جشنواره عنوان کرد.

عابدی در ادامه از شروع اجرای رقابتی آثار نمایشی بخشهای مختلف این جشنواره در 12 آبان خبر داد و گفت: 14 اثر منتخب مرحله بازبینی در سه بخش، هفت اثر صحنه ای، سه اثر خیابانی و چهار اثر نیز در بخش کودک و نوجوان برای رقابت نهایی به روی صحنه می روند.

وی در خصوص مکان اجرای این آثار نمایشی گفت: این آثار در دو محل تالار حافظ و تالار گلشن بجنورد در دو سانس صبح و عصر اجرا می شود.

عابدی اضافه کرد: اجراهای آثار بخش خیابانی در محوطه مقابل مجتمع فرهنگی هنری گلشن شهرستان بجنورد انجام می پذیرد.

وی در خصوص داوران بخشهای مختلف مرحله نهایی این جشنواره گفت: در بخش کودک و نوجوان و خیابانی داوود کیانیان، الله قلی نظری و محمد برومند از منتقدان و اساتید و کارگردانان برجسته کشور و نیز در بخش صحنه ای نیز آرش دادگر، کیومرث مرادی و جلیل رفیعی همچنین از اساتید و کارگردانان عرصه تئاتر کشور آثار را برای گزینش نهایی داوری می کنند.

وی به اهمیت رونق اقتصاد هنر اشاره کرد و اظهار داشت: در این جشنواره برای اولین بار برای اجراها، فروش بلیط در نظر گرفته شده و درصدی از فروش به گروه های نمایشی تعلق خواهد گرفت.

دبیر جشنواره تئاتر استانی با عنوان اینکه تمام هدف ما ارتقاء تئاتر و آموزش در این راستا است از برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر تجربی جوان و نیز گفتمان تئاتر امروز با حضور اساتیدی چون داوود کیانیان و آرش دادگر در این برنامه های آموزشی خبر داد.

عابدی همچنین از برگزاری سمینار آموزشی تئاتر کودک و نوجوان ویژه مربیان کانون سراسر استان با حضور استاد محمد برومند خبر داد و آن را از برنامه های محوری آموزشی این جشنواره معرفی کرد.

چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی تا 15 آبان جاری در بجنورد اجرا خواهد شد.