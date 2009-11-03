طلاق توافقی زوجین در گلستان روند صعودی یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در نشست بررسی راهکارهای کاهش طلاق در گرگان افزود: در سال جاری 818 مورد طلاق توافقی در استان ثبت شد که نسبت به 713 مورد در سال گذشته 15 درصد رشد دارد.

وی اظهار داشت: بیش از دوسوم درخواستهای طلاق در استان از سوی زنان به محاکم قضایی استان صورت می گیرد که این مسئله جای تامل دارد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه درشش ماه اول سال جاری شاهد افزایش آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان بودیم که این امر نیاز به بررسی راهکارها دارد.

به گفته فاضلیان، افزایش و رشد 45 درصدی طلاق خلعی، رشد 27 درصدی طلاق بائن، افزایش 24 درصدی طلاق رجعی در شش ماه اول سال جاری جای بحث و بررسی دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: همچنین دادخواستهای الزام به تمکین که از سوی مردان به محاکم خانواده ارائه می شود با رشد 32 درصدی مواجه بوده و 493 مورد در سال جاری ثبت شده است.

وی عنوان کرد: دادخواستهای مطالبه مهریه، فسخ نکاح و مطالبه نفقه هرکدام به ترتیب با 19، 137 و 48 درصد نسبت به شش ماه اول سال قبل رشد داشته است.

وی اعتیاد همسر و مشکلات اقتصادی را از مهمترین علتهای طلاق در استان اعلام و اضافه کرد: پذیرفته شدن 70 درصدی دختران در دانشگاهها و افزایش سطح تحصیلات و سطح اشتغال زنان نسبت به مردان نیز زنگ خطری در خصوص فروپاشی خانواده ها و کاهش امر ازدواج در آینده خواهد بود.

به گفته فاضلیان، افزایش نگران کننده آمار طلاق موجب شد تا ما به فکر آموزش مهارتهای زندگی و مسائل حقوقی زوجین قبل، حین و بعد از ازدواج بیفتیم و در این راستان با هماهنگی دیگر مسئولان در حال نهادینه کردن آموزش زوجین هستیم.