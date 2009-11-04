به گزارش خبرنگار مهر، محمود عامری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 4 حوادث جاده ای براثر عوامل انسانی، جاده ای، وسیله نقلیه و شرایط جوی به وجود می آید، گفت: علی رغم پیشرفت روز به روز تکنولوژی حمل و نقل، جاده‌های کشور جوابگوی سرعت بالا نیست.

معاون وزیر راه و ترابری تصریح کرد: جاده ها در ایران براساس شرایط و سرعت‌های خاص ساخته می‌شود؛ با این وجود می توان گفت جاده‌های ایران برای سرعت حدود 120 کیلومتر بر ساعت طراحی شده است.

وی با بیان اینکه برای جاده های کشور، سرعت مجاز اعلام شده است، تصریح کرد: در صورت افزایش سرعت از حد مجاز اعلام شده ، ایمنی در این جاده ها کاهش یافته و امکان بروز تصادفات بالا می رود، این در حالی است که طراحان در این تصادفات مقصر نیستند چون سرعت مجاز را اعلام کرده اند.

معاون وزیر راه و ترابری ادامه داد: تکنولوی ساخت خودروها به سرعت در حال پیشرفت است که در نتیجه آن سرعت خودروها هر‌روز افزایش می‌یابد، اما جاده‌های کشور برای سرعت‌های بالای 120 الی 130 کیلومتر بر ساعت چندان ایمن نیستند.

رئیس پژوهشکده حمل‌ونقل با بیان اینکه نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در صورتی که در جای از یک محور علائم وجود نداشته باشند و اتفاقی در آن جا رخ دهد ، به آن نقطه حادثه خیز می گویند.

وی با بیان اینکه تمام جاده‌های ایران مجهز به علائم و تجهیزات ایمنی هستند، اظهار داشت: ایمنی راهها تا زمانی سرعت وسیله نقلیه از حد مجاز بالاتر نرود بسیارمناسب است.

عامریتصریح کرد: ممکن است نقطه‌ای از مسیر جاده لغزان و ریزشی باشد که از حرکت وسایل نقلیه در فصل های خاص برای ژیشگیری از حادثه، جلوگیری می شود.