کرسیهای نظریه پردازی و مناظره در دانشگاه چمران برپا می شود

حمیدرضا غفوری در این باره به خبرنگار مهر در اهواز گفت: کرسیهای نقد و نظریه پردازی با توجه به تاکیدات سران نظام بر تولید علم در رشته های مختلف به ویژه علوم انسانی پایه گذاری می شود.

وی کرسی های مذکور را به صورت کار مشترکی از معاونت پژوهشی و دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه عنوان کرد و گفت: در نخستین گام، کارگاه پژوهشی با موضوع راهکارهای بسط و گسترش کرسیهای نظریه پردازی، نوآوری، نقد و مناظره در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی در دانشگاه برگزار می شود.

غفوری زمان برپایی این کارگاه پژوهشی را روز چهارشنبه 13 آبان ماه اعلام کرد و افزود: کارگاه مذکور از ساعت 10 تا 12 در دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره اهمیت برگزاری این کرسی ها گفت: افراد صاحبنظر در رشته های علوم انسانی در نشستهایی نظرات خود را مطرح می کنند و نظرات آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و پس از دفاع در صورتی که نظریه جدید و قابل انتشار باشد، تبلیغ شده و اجازه انتشار می یابد.

وی تصریح کرد: برای شرکت کنندگان در کرسیهای نقد، نظریه پردازی و مناظره، امتیازاتی نیز در نظر گرفته می شود.