بدهی 145 میلیارد تومانی ایرلاین ها به شرکت فرودگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مومنی رخ در جمع خبرنگاران بیان اینکه امکان گسترش فرودگاه مهرآباد وجود ندارد، افزود: در فرودگاه مهرآباد تنها 37 پوزیشن پارک وجود دارد در حالی که شرکتهای هواپیمایی با توجه به برنامه های پروازیشان علاقه مند به استقرار هواپیماهایشان در این فرودگاه هستند.

مومنی رخ با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 180 فروند هواپیمایی فعال در کشور وجود دارد، تصریح کرد: این امر موجب نارضایتی شرکتهای هواپیمایی شده است.

معاون وزیر راه و ترابری از تغییر محل ساختمان آتش نشانی و هواشناسی فرودگاه مهرآباد با هزینه 10 میلیارد تومان برای افزایش محل پارک هواپیماها و آماده شدن این پارکینگها در آینده نزدیک خبر داد.

مومنی رخ با اشاره به اینکه شرکت فرودگاههای کشور یک شرکت درآمد - هزینه بوده و هیچ ردیف اعتباری از دولت دریافت نمی کند، تصریح کرد: طبق ماده 63 قانون که در سال 83 تصویب شده است، شرکتهای هواپیمایی ملزم به پرداخت حق پارک هواپیما به شرکت فرودگاههای کشور هستند.

وی با ابراز تاسف از اینکه اکثر شرکتها بدهی خود را به شرکت فرودگاههای کشور پرداخت نمی کنند، اظهار داشت: چناچه شرکتها بدهی خود را به موقع پرداخت نکنند، این شرکت توانمندی لازم برای انجام وظایف خود را نخواهد داشت و در نتیجه ایمنی پروازها به خطر خواهد افتاد.

معاون وزیر راه ادامه داد: در سالجاری این شرکت اقدام به بهسازی باند فرودگاههای اردبیل، زاهدان، کرمان، تبریز، رشت، همدان و بیرجند نیز کرده است.

مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور در بخش دیگری از سخنانش به پروژه های عمرانی این شرکت در فرودگاههای کشور اشاره و تصریح کرد: ما وظیفه بهسازی و تطویل باندها، توسعه ترمینالها، ایجاد جاده های دسترسی ، دیوارهای حفاظتی ، ساخت تکنیکال بلاک و برج فرودگاهها را برعهده داریم.

مومنی رخ هزینه مورد نیاز انجام این پروژه ها را 64 میلیارد تومان اعلام و ابراز امیدواری کرد تا پایان برنامه چهارم توسعه بتوان این پروژه ها را تکمیل کرد.

مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور با بیان اینکه وظیفه کلی این شرکت نگهداری، بهسازی و ارائه خدمات هوانوردی و خدمات فرودگاهی در فرودگاههای کشور است، از ساخت 5 فرودگاه جدید در کشور خبر داد و اعلام کرد: این فرودگاهها در شهرهای آباده، ماکو، تربت حیدریه، سقز و بروجرد قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه این فرودگاهها به درخواست نمایندگان مجلس این حوزه ها و با تصویب دولت در حال انجام است، اعلام کرد: فاز یک این پروژه ها که شامل تعیین موقعیت جغرافیایی، سطوح مناسب پروازی برای هواپیمای طرح و مشخص کردن مبادی ورودی و خروجی است و اقدامات مربوط به گزارش توجیهی نیز مشاوران در حال بررسی برای ماده 32 هستند تا بتوانند اعتبار ساخت را از دولت بگیرند.