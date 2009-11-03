پیشنهاد ارائه شده به ایران تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه هاآرتص،"هیلاری کلینتون" که در کنفرانسی خبری در مغرب سخن می گفت در ادامه افزود: از ایران می خواهم تا این پیشنهاد را قبول کند. ما آن را تغییر نمی دهیم. این یک لحظه بسیار مهم برای تهران است.

در همین رابطه روز گذشته "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در ماه جاری میلادی جای خود را به "یوکیا آمانو" می دهد نیز از ایران خواسته بود تا با پیشنهاد ارائه شده از سوی آژانس موافقت کند.

این در حالی الست که تهران خواهان تغییر در پیشنهاد ارائه شده است.

طبق این پیشنهاد اورانیوم غنی شده با درصد اندک ایران برای ادامه روند غنی سازی به کشور سومی انتقال یافته و پس از غنی سازی به تهران تحویل داده می شود تا به عنوان سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی این کشور به کار رود. البرادعی در این زمینه از روسیه و فرانسه بعنوان دو کشوری که آمادگی خود را برای همکاری با ایران در این برنامه اعلام کرده اند نام برد.

این در حالی است که کشورهای غربی از حامیان اصلی این پیشنهاد بوده و از آن به عنوان یک عامل نظارت بین المللی بر فعالیت هسته ای ایران یاد می کنند. این کشورها با وجود تاکید چند باره ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش مدعی اند این کشور ممکن است از اورانیوم غنی سازی شده برای تولید سلاح اتمی بهره بگیرد.