نقد "وقتی شبیه عجیب" در فرهنگسرای آفتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه منتقدان و شاعرانی چون ابوالفضل پاشا، پیام فتوحیه پور و پویا عزیزی به سخنرانی خواهند پرداخت.



"وقتی شبیه عجیب" چهارمین مجموعه شعر بهنام است که در سال 1386 توسط نشر ثالث منتشر شده و تا کنون آخرین مجموعه شعر چاپ شده این شاعر وروزنامه نگار محسوب می‌شود.



جلسات شعر فرهنگسرای آفتاب (کودک) هر چهارشنبه ساعت 16 تا18 در سالن اجتماعات این فرهنگسرا واقع در خیابان دکتر شریعتی تقاطع خیابان شهید کلاهدوز (دولت) کوچه امامزاده شکل می‌گیرد.

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