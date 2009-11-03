کمبود شدید پزشک و مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در قشم

شهنام مزدارانی در گفتگو با خبرنگار مهر دربندر عباس گفت: طبق بازدید صورت گرفته از مراکز درمانی روستایی قشم قبلا به اعزای هر چهار هزار نفر یک پزشک داشتند که اکنون به اعزای هر هشت هزار نفر یک پزشک دارند که علت این موضوع کمبود نیروی انسانی کافی ناشی از کاهش جذب نیروی انسانی می شود.

وی اضافه کرد: مراکز بهداشتی درمانی با مشکلاتی مواجه هستند به گونه ای که برای انجام یک آزمایش ساده در درگهان قشم حداقل 10 تا 14 روز زمان لازم است که این امر مشکلاتی را به دنبال داشته است از جمله سبب عدم رضایتمندی مردم و کمیت ارائه خدمات شده است.

مزدارانی تاکید کرد: موسسات درمانی و بیمارستانها سندهای بیمارستانیشان را به موقع به سازمانهای بیمه گر ارسال کنند.

به گفته وی، بسیاری از بیمارستانها اسنادشان را با تاخیر زیادی ارسال می کنند با توجه به اینکه تعداد کارشناسان این سازمان معدود است و روزانه برای هر کدام از این کارشناسان برنامه ریزیهایی شده است ارسال با تاخیر اسناد اختلالاتی را در روند کاری این افراد ایجاد می کند و برای برنامه ریزی مجدد کارشناسان دچار مشکل خواهند شد.

وی از بیمارستانهایی که اسنادشان را دیر ارسال می کنند به بیمارستان شهید محمدی اشاره کرد و افزود: تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد این سازمان 432 مرکز است که از این تعداد هشت مرکز در شهرستان قشم وجود دارد.

مزدارانی تصریح کرد: یکی دیگر از نگرانیهای موجود وضعیت مالی موسسات درمانی و بیمارستانهاست که توسط سازمانهای بیمه گرهدایت می شوند طبق سیاست دولت و تاکید مقام معظم رهبری برای رفع این مشکل خانواده ها به سازمانهای بیمه گر اعتبارات مناسبی اختصاص یافته و این سازمان تا 4-5 ماه آینده از نظر مالی تامین اعتبار شده است.

وی مبلغ پرداخت قطعی مراکز غیردانشگاهی را بیش از سه میلیارد دلار برآورد و خاطرنشان کرد: به طوریکه بیمارستانها و مراکز درمانی پایان هر ماه مطالباتشان را دریافت می کنند در حال حاضر مجموعا 39 میلیارد و 542 میلیون ریال به مراکز دانشگاهی پرداخت شده است.

وی همچنین پرداخت سطح یک مراکز بهداشتی روستایی را بیش از 28 میلیارد ریال و میزان خسارات متفرقه به مراکز درمانی که تحت قرار داد مستقیم سازمان بیمه خدمات درمانی نیستند را 910 میلیون و 768هزار ریال و مجموع پرداختیهای این سازمان را بیش از 84 میلیارد ریال اعلام کرد.

مزدارانی در خصوص تعدادبیمه شدگان تحت پوششش بیمه خدمات درمانی گفت: 100 هزار نفر بیمه شدگان کارکنان دولت، 622 هزار نفر بیمه شدگان روستایی و 10هزار و 694 نفر بیمه شدگان سایر اقشار ایرانیان هستند.

وی خاطر نشان کرد: انتظار ما از مردم این است که قبل از بیماری خود را بیمه کنند زیرا در زمان بستری شمول بیمه نمی شوند.

وی علت این موضوع را باب کردن بحث بیمه و ارتقا فرهنگ بیمه در خانوارها بیان کرد.

مزدارانی از جمله انتظارات این سازمان از مراکز وموسسات درمانی را با پرداختها، حتی به صورت علی الحساب به مراکز بیمارستانها پرداخت می شود را ایجاد رضایتمندی افراد شاغل بیمارستانها از جمله پزشکان ایجاد شود که نتیجه آن رضایتمندی مردم است و دیگری اینکه اگر بیمارستانها بلافاصله اسنادشان را ارسال کنند مطالباتشان به صورت علی الحساب پرداخت می شود و بیمارستان و موسسات درمانی مشکلات مالی نخواهند داشت.