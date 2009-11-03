طرح رژیم صهیونیستی برای احداث شهرک جدید در غرب قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، یک مرکز حقوق بشر در فلسطین اشغالی موسوم به "بتسلیم" اعلام کرد که این رژیم در تداوم یهودی سازی قدس طرح احداث 14 هزار واحد مسکونی در این شهر به ویژه در روستای "الولجه" را در دست دارد.

احداث این واحدهای مسکونی در اراضی روستای الولجه که به شهرک جفعات یاعیل نامگذاری خواهد شد در جنوب غرب قدس واقع است.

طرح احداث 14 هزار واحد مسکونی برای اسکان 45 هزار صهیونیست صورت می گیرد و رژیم صهیونیستی برای اجرای آن اراضی شخصی فلسطینی های ساکن روستای الولجه را مصادره و برخی از منازل این منطقه را تخریب خواهد کرد.

پافشاری مقامهای رژیم صهیونیستی بر ادامه شهرک سازی در حالی است که جامعه جهانی بر ضرورت توقف این روند تاکید کرده است.