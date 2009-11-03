شهرکرد میزبان سومین کنگره ملی مدیریت ورزش کشور

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، به منظور اثر بخشی بنیه مدیریت و توسعه منابع انسانی و ایجاد راهکارهای مفید با بهره گیری از اصول علمی در جهت توسعه منابع انسانی در حوزه ورزش کشور، این کنگره با همکاری و مساعدت دفتر ملی مدیریت توسعه ورزش کشور و این اداره کل از نوزدهم آبان ماه امسال به مدت دو روز در شهرکرد برگزار خواهد شد.

این سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی است که پس از استانهای اصفهان و فارس در چهارمحال و بختیاری با حضور اساتید و صاحبنظران ورزش کشور برگزار خواهد شد.

ستاد اجرایی کنگره از اوایل سال جاری با انجام جلسات و نشستهای متعدد برای برگزاری کنگره برنامه ریزیهای لازم را انجام داده است.

اهمیت و جایگاه توسعه منابع انسانی درورزش، چشم اندازهای توسعه منابع انسانی ورزش با نگاهی به ایران 1404، آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در سازمانهای ورزشی، ارزشیابی اثر بخشی آموزشی در تربیت بدنی و ورزش، استانداردهای آموزشی در ورزش کشور، مطالبات تطبیقی در توسعه و بالندگی منابع انسانی، نظام آموزش منابع انسانی در ورزش، نقش رسانه ها در توسعه منابع انسانی و بالندگی سازمانی، نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی در توسعه منابع انسانی تربیت بدنی و ورزش از اهداف برگزاری این کنگره است.