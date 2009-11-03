به گزارش خبرنگار مهر، براساس هماهنگی انجام شده از سوی سبک اسپرت کاراته کیک بوکسینگ و فدراسیون ورزشهای رزمی "اولنا آوچینیکاو" برای برگزاری یک دوره استاژ فنی برای بانوان کیک بوکسینگ‌کار 11 آذرماه به تهران سفر می کند.

وی که به "شکارچی رینگ ها" معروف است به مدت 5 روز برای مربیان ایران کلاس آموزشی برگزار می کند. این برای اولین بار است که برای بانوان ایران کلاسی در سطح بین المللی برگزار می شود.

"اولنا " اهل اوکراین بوده و با 55 کیلوگرم وزن و167 سانتیمتر قد قهرمان سال 2007 اروپا و قهرمان سال 2008 جهان لقب گرفته است.