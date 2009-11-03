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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

احداث مسیر ریلی محمدشهر - اشتهارد در شورای ترافیک کرج تصویب شد

احداث مسیر ریلی محمدشهر - اشتهارد در شورای ترافیک کرج تصویب شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان قطارشهری کرج و حومه از تصویب احداث مسیر ریلی محمدشهر - اشتهارد در شورای ترافیک کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نادررضا نوری پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان کرج در محل فرمانداری اظهار داشت: خط پنج قطارشهری کرج از باغستان به فرودگاه پیام، خط چهار از شمال عظیمیه به محمدشهر و خط دو از ملارد تا کمالشهر در شورای عالی ترافیک شهرهای کشور به تصویب رسیده است.

وی افزود: در نظر است با توجه به حجم ترافیکی در شهرهای جنوب شهرستان کرج برنامه ریزیهای لازم جهت خطوط ریلی محمدشهر - ماهدشت - اشتهارد - صفادشت و مشکین دشت نیز انجام شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: باتوجه به رشد جمعیت شهرهای فوق T وجود شهرک صنعتی اشتهارد که یکی از قطبهای بزرگ صنعتی کشور محسوب می شود و آینده نگری که در افق طرح سال 1405 برای ان منطقه در نظر گرفته شده است نیاز است تا خطوط ریلی کرج - محمدشهر- ماهدشت نیز اجرا شود.

نوری بیان داشت: تلاش می شود در سال جاری ایستگاه جنب جاده محمدشهر - ماهدشت و خط سریع السیر تهران - کرج - مهرشهر - هشتگرد به بهره برداری برسد.

وی ابراز امیدواری کرد: همچنین در سال جاری زیرگذر محمدشهر نیز در تقاطع با بزرگراه تهران - کرج به بهره برداری برسد.

همچنین در جلسه فوق مطالعات انجام شده، توجیه فنی و اقتصادی طرح نیز در اختیار اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب شورای ترافیک شهرستان کرج رسید.

کد مطلب 976105

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