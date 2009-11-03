جدیدترین شرایط انتقال دانشجویان ایرانی خارج کشور به داخل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به بازگشت و فراهم کردن امکان ادامه تحصیل آنان در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل، آئین نامه جدید انتقال را تهیه و ابلاغ کرده است.

شرایط اختصاصی انتقال

دوره های کاردانی و کارشناسی: گذراندن حداقل ١٢ واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل ١٢ از ٢٠ یا معادل آن.

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: گذراندن حداقل ٦ واحد درسی (غیر از واحدهای جبرانی) با میانگین کل حداقل ١٤ از ٢٠ یا معادل آن.

دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفهای دامپزشکی: گذراندن حداقل ٣٠ واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل ١٣ از ٢٠ یا معادل آن.

دوره دکتری تخصصی: شرایط اختصاصی انتقال دانشجویان این دوره مطابق با مقررات وضع شده در مؤسسه پذیرنده است.

میزان شهریه تحصیلی دانشجویان انتقالی

شهریه دانشجو در صورت انتقال به موسسه های دولتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) به میزان حداکثر تا دو برابر شهریه نوبت دوم و در مقطع کارشناسی ارشد تا 5/1 برابر شهریه نوبت دوم خواهد بود.

شهریه دانشجو در صورت انتقال به موسسه های غیرانتفاعی - غیردولتی در مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) به میزان حداکثر تا دو برابر شهریه دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری ودر مقطع کارشناسی ارشد به میزان حداکثر تا 5/1 برابر شهریه دانشجویان ورودی آزمون سراسری خواهد بود.

شهریه دانشجو در مقطع دکتری براساس مصوبه هیئت امناء موسسه پذیرنده خواهد بود.

ارزشیابی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو در خارج از کشور

موسسه پذیرنده موظف است نسبت به معادل سازی واحدهای گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبدا اقدام و حداقل ٣٠ درصد واحد های اصلی گذرانده دوره با میانگین ١٢ را (در صورت دارا بودن) بپذیرد و صرفاً واحدهایی که مورد پذیرش قرار می گیرد در سنوات تحصیلی دانشجو منظور و میانگین آنها در میانگین کل لحاظ می شود.

نحوه ارائه و رسیدگی به تقاضای انتقال دانشجویان

به گزارش مهر، دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد می توانند درخواست انتقال خود را از طریق شورا و یا مستقیماً به موسسه مورد تقاضا ارائه کنند پذیرش و بررسی درخواست انتقال دانشجویان دوره دکتری فقط از طریق موسسه ها صورت می گیرد.

در صورت ارائه تقاضای انتقال دانشجو به شورا، دبیرخانه شورا نسبت به تشکیل پرونده برای وی اقدام و پس از طرح و تصمیم گیری در شورا نتیجه به صورت حکم انتقال توسط رئیس شورا به موسسه مربوط ابلاغ می شود.

در صورت مراجعه مستقیم دانشجو به موسسه و تمایل موسسه به پذیرش دانشجو، کلیه اختیارات امر انتقال مطابق این آیین نامه به موسسه تفویض می شود.

پذیرش دانشجوی انتقالی فقط برای رشته ها و مقاطع تحصیلی دایر در موسسه انجام می شود و در صورتی که دانشجو حداقل شرایط اختصاصی انتقال (مندرج در ماده ٣ این آئین نامه) را دارا نباشد اما موسسه تمایل به پذیرشدانشجو داشته باشد، باید تقاضای دانشجو به همراه پرونده متشکله توسط موسسه، به کمیسیون استانی ارسال و در صورت موافقت کمیسیون استانی، موسسه می تواند نسبت به امر انتقال اقدام می شود.

چنانچه دانشجو متقاضی انتقال همزمان با تغییر رشته باشد، موضوع در شورا یا در کمیسیون استانی قابل بررسی خواهد بود.

اعلام نتیجه انتقال و ثبت نام دانشجویان انتقالی به دبیرخانه شورا توسط موسسه

موسسه موظف است نسبت به ارسال نتیجه انتقال و ثبت نام از دانشجویانی که از طرف شورای انتقال معرفی می شوند به دبیرخانه شورا، مستقر در اداره کل امور دانشجویان داخل اقدام کند همچنین در صورت پذیرش و ثبت نام دانشجویانی که

موسسه ها راسا نسبت به امر انتقال آنان اقدام می کنند، ارسال گزارش آن به دبیرخانه شورا جهت اطلاع و اقدامات بعدی الزامی است.

انتقال همسر و یا فرزندان مامور دولت، مامور فرصت مطالعاتی و دانشجویان

به گزارش مهر، نحوه ارائه درخواست انتقال این دسته از دانشجویان نیز همانند سایر دانشجویان و شهریه بر اساس آیین نامه خواهد بود.

پذیرش و ثبت نام همسر و یا فرزندان مامورین دولت و بورسیه ها در دانشگاههای خارج از کشور باید در زمان ماموریت والدین یا همسر ( طبق حکم رسمی ماموریت یا بورس) صورت گرفته و درخواست انتقال دانشجو نیز باید حداکثر شش ماه پیش یا پس از اتمام ماموریت مامور یا اتمام تحصیل دانشجوی بورسیه ارائه شود.

زمان انجام فرآیند انتقال دانشجو

دانشجو می تواند تقاضای انتقال خود را در طول سال به شورا و یا براساس محدوده زمانی که موسسه ها اعلام می کند به آن

موسسه ها ارائه کند اما صدور احکام و معرفی دانشجویان توسط شورا به موسسه ها تا یک هفته قبل از شروع ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی قابل انجام است.