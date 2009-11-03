رئیس جهاد دانشگاهی به مهر خبر داد: جزئیات تولید موش سبز در کشور/ تولیدحیوان رنگی برای اثبات توانمندی علمی

دکتر حمیدرضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: یکی از فعالیتهای محققان جهاددانشگاهی در رویان در زمینه تولید حیوان با یک رنگ خاص است که در حال حاضر در پژوهشکده رویان در تهران انجام می گیرد. در این پروژه تحقیقاتی برای نشان دادن مشارکت سلول های بنیادی جنینی در تشکیل بافتها و اعضای مختلف موش آزمایشگاهی، در ابتدا ژن GFP که منجر به تولید پروتئین خاصی شده و باعث می شود زیر نور ماوراء بنفش، سطح بدن حیوان به رنگ سبز فلورسانس دیده شود، با تکنیک های مهندسی ژنتیک وارد سلول ها شد و سپس سلول های دستکاری شده درون جنین پنج روزه موش که در مرحله بلاستوسیت بودند، تزریق شدند.

طیبی اضافه کرد: در چنین حالتی سلولهای بنیادی جنینی دستکاری ممکن است در تشکیل بافتها و اندام های مختلف جنین همانند سلول های خود جنین ایفای نقش کنند. چنانچه این اتفاق رخ دهد موش های حاصل از این گونه جنین ها پس از تولد به شکل کایمری (گورخری) دیده خواهند شد که علت آن استفاده از سلولهایی بنیادی جنین موش سیاه است و این نوارهای سیاه تحت نور ماوراء بنفش به رنگ سبز فلورسانس دیده می شوند.

رئیس جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: چنانچه سلول های بنیادی دستکاری شده در تشکیل سلول های جنینی موجود جدید شرکت کرده باشند، نوزادان حاصل از آمیزش این موشها در نسل بعدی تحت نور ماوراء بنفش کاملاً سبز دیده خواهند شد. بنابراین گزارش، محققان پژوهشکده رویان تاکنون موفق به تولید موشهای کایمری (گورخری) شده اند.

وی در بیان دلایل این اقدام محققان جهاد دانشگاهی گفت: تولید موش سبز از جمله فعالیتهای علمی تیپ است که با هدف ارائه توانمندیهای کشور در حوزه ژنتیک اجرا می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: تغییر رنگ حیوانات که در کشورهای توانمند در حوزه ژنتیک صورت می گیرد تنها به دلیل نشان دادن تواناییهای محققان در این علم است.

طیبی با بیان اینکه تولید موش سبز ارزش درمانی ندارد به مهر گفت: این نوع اقدامات در دنیا عرف است و تولید چنین حیواناتی را به عنوان سمبل تواناییهای ژنتیکی آن کشور در نظر می گیرند.

وی درباره موفقیت محققان رویان در تولید این موش رنگی اضافه کرد: محققان کشور در مرحله اول این امر موفق بودند و هدف که تولید موش سبز بوده تحقق یافته است.

به گزارش مهر، از چنین روشهایی می توان در آینده برای تولید حیوانات مدل آزمایشگاهی برای بیماریهای مختلف ژنتیکی استفاده کرد.