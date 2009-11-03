آموزش پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی روشنایی صبح سه شنبه در نشست با سازمان زندانها در محل ندامتگاه مرکزی اراک افزود: آموزش پیشگیری از اعتیاد در مهدهای کودک باعث می شود کودکان استان از این طریق، آموزشهای لازم را در برخورد با بحرانهای نوجوانی و جوانی فرا گیرند تا دچار آسیب نشوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی و زندانها باید در بحث پیشگیری و حمایت از خانواده ها با اجرای برنامه مناسب و هدفمند، اعتبار بیشتری به بخش پیشگیری اختصاص دهند، اظهار داشت: برنامه های پیشگیرانه، از معتاد شدن افراد و انحرافات احتمالی در جامعه جلوگیری می کند و هزینه کمتری نسبت به سایر بخشها دارد.

روشنایی بر حمایت بیشتر از خانواده های آسیب دیده و نیازمند تاکید کرد و افزود: امیدواریم با کمک سازمان زند انها در جهت توانمندسازی و رسیدن به خودکفایی افراد آسیب پذیر جامعه گامهای مثبتی برداشته شود.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان مرکزی با اشاره به برنامه ها و رویکردهای سازمان بهزیستی جهت توانمندسازی گروه های هدف اظهار داشت: بهزیستی با بیش از 53 وظیفه کاری یکی از سازمانهای مهم در بخش خدمات اجتماعی است.

وی گفت: این سازمان با برنامه ریزی اساسی و اصولی با تکیه بر رویکرد فرهنگی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... با بهره گیری از فرصتها و امکانات موجود، ارائه خدمات به گروه های هدف را در فضایی با نشاط و معنوی در دستور کار خود قرار داده است.

روشنایی خاطرنشان کرد: درصدد هستیم با حمایتهای همه جانبه، تامین حداقل ها و تشخیص به موقع آسیبها با کمک بخش خصوصی زمینه حمایت از گروه های آسیب پذیر را فراهم کنیم که تحقق این مهم نیازمند کمک و مشارکت همه جانبه دیگر سازمانهاست.

مدیرکل سازمان زندانهای استان با اشاره به نحوه اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در راستای اصلاح و تربیت مددجویان گفت: برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای، کلاسهای مشاوره و روان درمانی، آموزشهای متناسب با سطح سنی و تلاش در جهت اصلاح رفتار از جمله این اقدامات است.

صادقی اقدامات صورت گرفته را منطبق بر اصول تربیتی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری بیشتر و مستمر سازمان بهزیستی و سازمان زندانها شاهد اصلاح رفتار و کاهش رفتارهای مجرمانه در جامعه باشیم.

مدیرکل و معاونین سازمان بهزیستی به همراه مدیرکل و مسئولان زندانهای استان از بخشها و بندهای مختلف ندامتگاه مرکزی اراک بازدید کردند و توافقنامه بین سازمان بهزیستی و سازمان زندانها در خصوص حمایت مددکاری، بهداشتی و حمایتی از مددجویان و خانواده زندانیان بسته شد.