"راز ‌گم شده ‌خاور" با ویرایش جدید منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان که از دفتر کودک و نوجوان مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری به سوره مهر آمده ‌داستان پسر نوجوانی ‌است که می خواهد نویسنده شود و برای این کار از موضوعی الهام می گیرد که مشکل اصلی زندگی‌ خاله ‌خاور است.

خاله ‌خاور پیرزنی است که سالهای بسیار دور پسری داشته به نام هدایت وشوهری که به ‌راههای ‌خلاف ‌کشیده می‌شود و دیگر ‌خبری از او نمی شود. هدایت تنها فرزند خاله خاور هم به جنگ می رود و دیگر برنمی‌گردد اما خاله هنوز فکر می کند او زنده است و برمی‌گردد.‌ مجید ‌با‌ کمک ‌و راهنمایی ‌معلمش‌ مشغول ‌نوشتن ‌داستان ‌زندگی‌خاله‌ می‌شود و برای این‌ کار از ‌تخیل‌ خود سود می جوید و با استفاده از یک غول کاغذی به گذشتۀ خاله‌خاور می‌رود تا راز زندگی او و غمهای نهفته‌اش را دریابد.

"راز ‌گم شده ‌خاور" به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش کودک و نوجوان بیست‌وسومین دوره این جشنواره انتخاب شده است.

انتشارات سوره مهر چاپ سوم این رمان را با طرح جلد و صفحه آرایی جدید در 143 صفحه روانه بازار کتاب کرده است.