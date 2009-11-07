چند وجهی بودن شخصیت دکتر فرنود برای بازی در "شب هزار و یکم" ترغیبم کرد

علیرضا خمسه درباره بازی در مجموعه تلویزیونی "شب هزار و یکم" به خبرنگار مهر گفت: هر نقشی ویژگی‌های خودش را دارد. با توجه به اینکه در بستر این مجموعه که ملودرام خانوادگی است بحث دفاع مقدس مطرح می‌شد، برایم جذابیت داشت، چون تجربه بازی در ژانر دفاع مقدس را نداشتم. از سوی دیگر شخصیت دکتر فرنود چند وجهی بود و شخصیت او بعد از سال‌های دفاع مقدس تغییرات زیادی داشت.

وی در ادامه افزود: در حالی که شخصیت دکتر سعید موهبتی (دانیال حکیمی) فرقی با سال‌های دفاع مقدس ندارد و او هم همان سعید دیروز است، اما فرنود این طور نبود و تغییرات خیلی در او محسوس است. علاوه بر آن این شخصیت ضمن جدی بودن رگه‌های طنز داشت. این موارد من را برای بازی در این پروژه ترغیب کرد، چرا که نقش جای کار داشت.

این بازیگر درباره اینکه آیا از تجربه‌اش درعرصه طنز برای ایفای نقش دکتر فرنود استفاده کرده، توضیح داد: این روزها فیلمنامه‌هایی که کار می‌کنیم، کارگردان با سلایق خود بازنویسی نهایی را انجام می‌دهد و این بازنویسی حاصل اظهار نظر همکاران در جهت بهبود کار است. مجموعه تلویزیونی "شب هزار و یکم" هم چندین بار بازنویسی شد.

خمسه ادامه داد: در این بازنویسی نقش‌های مختلف تغییرات کمی داشتند، اما شخصیت دکتر فرنود خیلی تغییر کرد و آقای بهادر با توجه به تجربه من در طنز و کمدی از من خواست درباره شخصیت دکتر فرنود همفکری با یکدیگر داشته باشیم و این تغییرات حاصل این همفکری بود.

وی درباره اینکه گریم دکتر فرنود در زمان‌ حال در مقایسه با فلاش‌بک‌های زمان جنگ که قصه در بیمارستان صحرایی می‌گذرد، تغییر کمی دارد، توضیح داد: چند وقت پیش وقتی فیلم "ماموریت آقای شادی" پخش شد که در دهه 60 ساخته شده بود، برخی دوستان به من گفتند که در طول این سال‌ها تغییرات چهره‌ام خیلی کم بوده است.

این بازیگر افزود: برخی مواقع محدودیت‌های تولید یا بازیگر مانع از آن می‌شود که همه شرایط فراهم شود. در این پروژه می‌خواستند موهای من را رنگ کنند، اما به دلیل اینکه در پروژه دیگری قرار بود بازی کنم رنگ موهایم نباید تغییر می‌کرد از طراح گریم خواستم رنگ موقت به موهایم بزند. به هر حال این نوع مسائل طبیعی است و همیشه انتظار ما از یک اثر با توقع همراه است که محدودیت‌ها مانع آن می‌شود.

خمسه درباره همکاری با علی بهادر کارگردان گفت: بازیگران طالب تجربه با کارگردانان مختلف هستند. بازی در مجموعه "شب هزار و یکم" هم برای من تجربه‌ای جدید بود که در بستر یک درام خانواگی سال‌های دفاع مقدس روایت می‌شد. در این مجموعه از فضای اکشن سال‌های دفاع مقدس خبری نیست و فضای آرامی حکمفرما است. آقای بهادر سعی می‌کرد به نظر بازیگر هم اهمیت بدهد، اگر هم با نظر بازیگر مخالف بود عذرخواهی می‌کرد و بعد کارش را انجام می‌داد.

این بازیگر درباره ضرورت ساخت چنین مجموعه‌هایی برای نسل جوان توضیح داد: نسل جوان نیاز مشخص ندارد. بنابراین باید کارهای مختلف برای نیاز جوانان ساخته شود. به هر حال ساخت مجموعه‌های دفاع مقدس ضرورت دارد تا جوانان اطلاعات‌شان درباره آن سال‌ها بیشتر شود.

خمسه یادآور شد: با وجود آنکه بیش از نیم قرن از جنگ جهانی دوم گذشته، همچنان فیلم‌ها و مجموعه‌هایی با موضوع جنگ شوروی سابق با ارتش نازی ساخته می‌شود. ساخت این نوع آثار به این دلیل است تا تاریخ مدام تکرار شود و نسل جوان اطلاعات‌شان نسبت به آن زمان بیشتر شود.

وی مجموعه "شب هزار و یکم" این گونه ارزیابی کرد: وقتی ما در کاری بازی می‌کنیم بیشتر به بحث فنی توجه می‌کنیم تا به خود کار و اینکه نورپردازی خوب است یا نه؟ رنگ تصویر چه طور است؟ بنابراین از دیدن کار همچون مخاطب لذت نمی‌بریم، اما کسانی که مجموعه را دیدند و نظرشان را به من منتقل کردند نگاهشان مثبت بوده است.

علیرضا خمسه این روزها مشغول بازی در فیلم سینمایی "عروسک" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده است. وی قرار است در فیلم "شکلات داغ" حامد کلاهداری هم بازی کند.