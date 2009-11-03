به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، میزان تولید مس آند نیز در مدت یاد شده برابر با 152 هزار و 921 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از پنج درصد رشد برخوردار شد.

میزان کل استخراج توسط شرکت ملی صنایع مس ایران در هفت ماهه امسال به 53 میلیون و 440 هزار و 177 تن رسید که پنج درصد بیشتر از هدف برنامه را محقق کرده است.

تولید سنگ سولفیدی و کنسانتره مس در دوره مورد گزارش به ترتیب برابر با 20 میلیون و 93 هزار و 78 تن و 522 هزار و 31 تن بود که نسبت به هدف برنامه به ترتیب 4 و 5 درصد بالاتر بود.

میزان صادرات محصولات مسی و جانبی در هفت ماهه امسال 285 هزار و 647 تن به ارزش 636 میلیون و 900 هزار دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب 63 و 14 درصد افزایش داشته است.