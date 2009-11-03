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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

اجرای مصوبه تغییر پایتخت در گرو تائید رهبر انقلاب است

اجرای مصوبه تغییر پایتخت در گرو تائید رهبر انقلاب است

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آلایندگی محیط زیست را علت اصلی انتقال پایتخت سیاسی کشور دانست وتصریح کرد: اگر مصوبه انتقال پایتخت سیاسی به تائید مقام معظم رهبری برسد در آنصورت این مصوبه مجمع لازم الاجرا خواهد شد.

علی آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقال پایتخت سیاسی کشورمان، اظهار داشت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که طی برنامه سند چشم انداز بیست ساله کشور مقدمات انتقال پایتخت سیاسی فراهم شود.

وی با بیان اینکه این موضوع در گذشته نیز مطرح بوده است، عنوان کرد: آلایندگی محیط زیست علت اصلی انتقال پایتخت است.

معاون نظارت وهماهنگی در امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: وقتی بار سنگین آلودگی به محیط زیست وارد می شود و میزان استاندارد آلاینده نیز از سطح مجاز تجاوز می کند این مسئله توازن محیط زیست را برهم می زند.

وی با تاکید براینکه اگر این سیاست به تائید مقام معظم رهبری برسد لازم الاجرا خواهد شد، گفت: البته تا آن زمان کارشناسان می توانند نظرات خود را برای انتقال پایتخت سیاسی ارائه کنند تا اینکه بعد از تائید رهبری همه به دنبال انجام این فرآیند بروند.

آقامحمدی در پایان تصریح کرد: انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت تا پایان چشم‌انداز ضروری بوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انتقال پایتخت سیاسی کشور استارت آن را زده است.
کد مطلب 976132

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