به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالی که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی جامع به عواقب و تبعات گسترش خودروهای گازسوز غیراستاندارد و جایگاههای سوخت "ال پی جی" پرداخته بود ولی هنوز این جایگاهها بدون هیچ گونه منع قانونی در سطح استان لرستان در حال گسترش هستند.

در حال حاضر شمار جایگاههای سوخت "ال پی جی" در خرم آباد در حال سبقت گرفتن از جایگاههای سوخت "سی ان جی" است که این امر زنگ خطری برای مردم استان لرستان محسوب می شود.

به گفته روابط عمومی آتش نشانی خرم آباد ماهانه چندین مورد از آتش سوزی خودروهای گازسوز غیراستاندارد در خرم آباد گزارش می شود و گاه خسارات این آتش سوزیها از خسارات مالی به خسارات شدید جانی می رسد.

و اما خلا های قانونی در این حوزه امروز بیش از هر موقع دیگری احساس می شود.

از سوی دیگر در حال حاضر برخی افراد در منازل خود اقدام به پرکردن کپسول 11 کیلوگرمی خودروی خود می کنند و به نوعی منازل مسکونی تبدیل به جایگاه سوخت "ال پی جی" شده اند.

اکنون هر کدام از آپارتمانها و منازل مسکونی شهر با جا دادن خودروهایی که هر کدام به مانند بمب متحرکی هستند امروز زنگ هشدار بلندتر از هر روز دیگر به گوش می رسد.

روز گذشته در اتفاقی وحشتناک در شهرستان دورود در پارکینگ یک ساختمان مسکونی یکی از همین خودروهای گازسوز غیراستاندارد منفجر شد و بنابر اظهارات ساکنان محل صدای انفجار به حدی وحشتناک بود که بسیاری از مردم منطقه را دچار شوک و عازم بیمارستان کرد.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان دورود در این باره به خبرنگار مهر گفت: شارژ غیراستاندارد یک خودرو پیکان در شهرستان دورود موجب انفجار و وارد شدن خسارت به منازل مسکونی و یک مدرسه شد.

شمس الدین خورشیدوند تصریح کرد: این خودرو که به صورت غیراستاندارد گازی شده بود و هم چنین به دلیل شارژ با کپسولهای گاز مایع به صورت غیراستاندارد در پارکینگ منزلی مسکونی واقع در محله مسکونی "800 دستگاه" موجب انفجار شدید در محل شد.

وی ادامه داد: این انفجار علاوه بر وارد شدن خسارت مالی و شکسته شدن شیشه های منازل این منطقه تا شعاع 50 متری به یک واحد آموزشی خساراتی وارد کرد.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان دورود با اشاره به اینکه در این حادثه دو نفر مجروح شدند، عنوان کرد: با وقوع این انفجار یک کودک که قصد رفتن به مدرسه داشت و از کوچه عبور می کرد مجروح شد و به بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود منتقل شد.

حادثه یاد شده که موجب رعب و وحشت در منطقه شد موجب شد که استاندار لرستان که در بازدید از شهرستان الیگودرز به سر می برد برای دیدن محل حادثه به شهرستان دورود مراجعه و از نزدیک از محل حادثه بازدید کند.

سید حسین صابری که پیش از این بارها در نشست های خبری خود خواستار اطلاع رسانی در مورد خطرات خودروهای گازسوز غیراستاندارد شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اصل کار صورت گرفته در این محل خلاف قانون و دارای تبعات زیادی است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه مردم به خطرات این کار، بیان داشت: خودروهایی که به صورت غیراستاندارد گازسوز می شوند علاوه بر مخاطرات جانی برای سرنشینان موجب به خطر افتادن جان سایر مردم نیز خواهد شد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه خوشبختانه این حادثه موجب مرگ کسی نشده است، نسبت به وقوع حوادث مشابه و اطلاع رسانی در این زمینه هشدار داد.

پسر جوانی که در هنگان شارژ غیراصولی خودرو در محل حضور داشته در توضیحاتی به استاندار ماجرا را اینگونه توضیح می دهد: هنگام شارژ ماشین با گاز مایع خودرو دچار انفجار شد که بر اثر این حادثه درب پارکینگ از جاکنده و به بیرون پرتاب و موج انفجار موجب مجروح شدن کودکی که از کوچه عبور می کرد شد.

به دیدن مدرسه ای که در چند متری این خانه مسکونی است می رویم شیشه های مدرسه شکسته شده است و خدا را شکر می کنیم که بچه ها هنوز به مدرسه نیامده بودند وگرنه شاید این حادثه تنها دو نفر مجروح نداشت.

به گزارش مهر، کارشناسان با تاکید بر اینکه استفاده از سیلندرهای گاز مایع در گازسوز کردن خودروها کار بسیار خطرناکی است، عنوان کردند: استفاده از سوخت گاز مایع و سیلندرهای این گاز در خودروها کاری غیر مجاز است چرا که در صورت کوچکترین تصادف به خاطر مهار نبودن کامل سیلندر احتمال پاره شدن شیلنگ و بروز حادثه های دلخراش وجود دارد .

به گفته کارشناسان گاز مایع بر خلاف گاز "سی ان جی" سنگین تر از هواست و با نفوذ به اتاق خودرو راننده متوجه آن نمی شود و با کوچکترین جرقه، انفجار رخ می دهد.

به هر حال فاجعه ای که هر روز در لرستان رخ می دهد نه انفجار این خودروهای غیراستاندارد است بلکه زنگ خطری است که با وجود گرفتن چندین قربانی و مجروح در سال، گوش کسی را آزار نمی دهد.

به نظر می رسد با توجه به وجود خلاهای قانونی در این زمینه باید قانونی برای برخورد جدی با این خودروهای گازسوز غیراستاندارد به تصویب رسیده و الزامات اجرایی آن توسط پلیس در کشور نهادینه شود.

از سوی دیگر مردم باید با هوشیاری و اطلاع از عواقب این کار اولین گام در حفظ جان خود و خانواده های خود را با آگاهی بیشتری بردارند و نسبت به گسترش این امر واکنش اصولی نشان دهند.