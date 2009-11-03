طرح گواهینامه‌ های هوشمند در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ کاظم هاشم آبادی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: گواهینامه‌ های هوشمند به دلیل توانایی و قابلیتهایی که دارند تنها در تعداد محدودی از کشورهای جهان عملیاتی شده و برای نخستین بار در ایران نیز به مرحله اجرا گذاشته شد و به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران چهاردهمین کشوری است که از تکنولوژی فوق بهره ‌برداری می ‌کند.

وی با اشاره به اینکه گواهینامه‌های مزبور نسبت به گواهینامه‌های قدیمی از کیفیت برتر در نوع جنس، دارای ضریب امنیتی بالا، طراحی زیبا برخوردار است، گفت: افزایش ضریب ایمنی گواهینامه و بالا بودن مقاومت در برابر رطوبت و حرارت موجب شده تا کوچکترین تغییر در شکل و ماهیت تراشه به مخدوش شدن آن منجر شود.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه طراحی و رنگ آمیزی این گواهینامه‌ها متناسب با پیشرفته‌ترین استاندارد‌های بین‌المللی انجام شده است، افزود: عدم امکان جعل گواهینامه و سوء استفاده از آن یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح است.

سرهنگ هاشم ‌آبادی تصریح کرد: در گواهینامه ‌های مزبور نکات ویژه ایمنی برای جلوگیری از جعل به کار رفته و در درون گواهینامه‌ ها تراشه‌ هایی تعبیه شده است که اطلاعات فردی و پزشکی صاحب گواهینامه همچنین رفتار‌های ترافیکی فرد درون آن ذخیره می ‌شود.

وی ثبت اطلاعات پزشکی دارنده گواهینامه در کارت هوشمند از قبیل گروه خونی، دارو‌های خاص، بیماری‌های خاص، ثبت اثر انگشت دارنده گواهینامه در کارت هوشمند، جلوگیری امکان استفاده از گواهینامه اشخاص دیگر، ثبت اطلاعات تخلفات رانندگی دارنده گواهینامه، ثبت اطلاعات شماره‌گذاری، تعویض پلاک دارنده گواهینامه و نیز ثبت اطلاعات گواهینامه‌ های قبلی دارنده گواهینامه را از ویژگی‌های گواهینامه هوشمند عنوان کرد.

سرهنگ هاشم ‌آبادی قرارگیری میکروب چیپ در کارت هوشمند که دسترسی به اطلاعات آن از طریق دستگاه کارت‌خوان امکان‌پذیر است را از دیگر ویژگی این گواهینامه دانست.