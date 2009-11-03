سفیر مصر بزودی راهی عراق می شود/ توسعه روابط دیپلماتیک قاهره و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "عبدالرحمن صلاح الدین" با اشاره به اینکه مصر از نخستین کشورهایی بود که دفتر دیپلماتیک خود را در عراق بازگشایی کرد، افزود: "شریف شاهین" به عنوان سفیر مصر در بغداد به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

از سوی دیگر از روز گذشته با ورود هیئت بلندپایه عراق به قاهره، کمیته عالی همکاری های راهبردی میان دو کشور آغاز به کار کرد.

در این کمیته وزرا و نمایندگان اکثر وزارتخانه های مصر و عراق حضور دارند. دیدارهای روز گذشته به ریاست وزرای خارجه دو کشور "هوشیار زیباری" و "احمد ابوالغیط" برگزار شد.

همچنین "نوری المالکی" نخست وزیر عراق 27 آبان ماه با سفر به قاهره با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر دیدار خواهد کرد.