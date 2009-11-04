می توانیم قهرمان ووشو جهان شویم / تفکر مسئولان ورزش باید تغییر کند

حسین اوجاقی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: کسب عنوان نایب قهرمانی جهان در حالی برای اولین بار برای ووشو ایران به دست آمد که این رشته در جهان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و همه کشورها با هدف کسب مدال به میدان می آیند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات ثابت کردیم توان گذر از چین قهرمان سنتی این رشته ورزشی را داریم به شرط آنکه تفکرمدیران ورزش تغییر کرده و با ایجاد امکانات لازم راه پیشرفت را هموار کنیم. ما اکنون در تیم ملی امکانات لازم و کافی را در اختیار نداریم چگونه باید انتظار داشت مربیان سازنده در استانهای مختلف با کمترین امکانات فعالیت کنند.

وی که سابقه 7 دوره حضور در مسابقات جهانی را دارد گفت: دوره های گذشته برخی کشورها فقط برای شرکت در مسابقات جهانی به میدان می آمدند ولی در این دوره هیچ تیمی زنگ تفریح نبود و شاهد رقابت های سطح بالا و فنی بودیم که برنده واقعا در یک مبارزه سخت مشخص می شد.

مدیر فنی تیم های ملی ووشو در مورد تیم ایران نیز گفت: تیم های ما در هر دو بخش بانوان و آقایان تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشته و با انتخاب بهترین نفرات و در آمادگی آرمانی راهی مسابقات جهانی شدند که نتیجه آن نیز کسب 5 مدال طلا بود که برای اولین بار در رقابتهای جهانی اتفاق می افتاد.

اوجاقی در مورد برنامه خود برای ادامه فعالیت در این رشته گفت: جدا شدن از ووشو امکان پذیر نیست. من با ووشو زندگی می کنم، برای حضور در همین مسابقات جهانی سخت تمرین کرده و خیلی آماده بودم، در ادامه کار نیز باید ببینم مسئولان ورزش کشور با این قهرمانی چگونه برخورد کرده و انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت ایجاد می کنند یا خیر؟

سرگروه تیم ملی در پایان از حضور در کمیته ورزشکاران جهان و همچنین دعوت ووشو چین از تیم ملی سانشو ایران برای برپایی دیدار دوستانه به عنوان مهمترین اتفاقات دهمین دوره رقابتهای جهانی نام برد.