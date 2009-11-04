  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

اوجاقی در گفتگو با مهر:

می توانیم قهرمان ووشو جهان شویم / تفکر مسئولان ورزش باید تغییر کند

می توانیم قهرمان ووشو جهان شویم / تفکر مسئولان ورزش باید تغییر کند

سرگروه تیم ملی ووشو گفت: ووشو ایران توان ایستادن بر سکوی قهرمانی جهان را دارد به شرط آنکه تفکر مدیران ورزش تغییر کرده و برنامه ریزی ما جهانی باشد.

حسین اوجاقی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: کسب عنوان نایب قهرمانی جهان در حالی برای اولین بار برای ووشو ایران به دست آمد که این رشته در جهان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و همه کشورها با هدف کسب مدال به میدان می آیند.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات ثابت کردیم توان گذر از چین قهرمان سنتی این رشته ورزشی را داریم به شرط آنکه تفکرمدیران ورزش تغییر کرده و با ایجاد امکانات لازم راه پیشرفت را هموار کنیم. ما اکنون در تیم ملی امکانات لازم و کافی را در اختیار نداریم چگونه باید انتظار داشت مربیان سازنده در استانهای مختلف با کمترین امکانات فعالیت کنند.

وی که سابقه 7 دوره حضور در مسابقات  جهانی را دارد گفت: دوره های گذشته برخی کشورها فقط برای شرکت در مسابقات جهانی به میدان می آمدند ولی در این دوره هیچ تیمی زنگ تفریح نبود و شاهد رقابت های سطح بالا و فنی بودیم که برنده واقعا در یک مبارزه سخت مشخص می شد.

مدیر فنی تیم های ملی ووشو در مورد تیم ایران نیز گفت: تیم های ما در هر دو بخش بانوان و آقایان تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشته و با انتخاب بهترین نفرات و در آمادگی آرمانی راهی مسابقات جهانی شدند که نتیجه آن نیز کسب 5 مدال طلا بود که برای اولین بار در رقابتهای جهانی اتفاق می افتاد.

اوجاقی در مورد برنامه خود برای ادامه فعالیت در این رشته گفت: جدا شدن از ووشو امکان پذیر نیست. من با ووشو زندگی می کنم، برای حضور در همین مسابقات جهانی سخت تمرین کرده و خیلی آماده بودم، در ادامه کار نیز باید ببینم مسئولان ورزش کشور با این قهرمانی چگونه برخورد کرده و انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت ایجاد می کنند یا خیر؟

سرگروه تیم ملی در پایان از حضور در کمیته ورزشکاران جهان و همچنین دعوت ووشو چین از تیم ملی سانشو ایران برای برپایی دیدار دوستانه به عنوان مهمترین اتفاقات دهمین دوره رقابتهای جهانی نام برد.

کد مطلب 976141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه