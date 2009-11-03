انتصاب سرپرستان دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و زابل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در حکمی دکتر منصور شکیبا را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منصوب کرد پیش از این دکتر مسعود صالحی مسئولیت ریاست این دانشگاه را برعهده داشت. دکتر منصور شکیبا پیش از این در سمت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حضور داشت.

همچنین وزیر بهداشت در حکم دیگری دکتر محمدحسن محمدی را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل منصوب کرد پیش از این دکتر عباسعلی معین رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل بود.

دکتر وحیددستجردی در انتصابات جدید در وزارت بهداشت، دکتر ابراهیم متولیان را در سمت ریاست مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی و تجهیزات پزشکی و دکتر حسن ابوالقاسمی را در سمت مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران ابقا کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکم دیگری دکتر حسن آقاجانی را به سمت دبیر مجامع، شوراها و هیئتهای امناء دانشگاه های علوم پزشکی منصوب کرده است.