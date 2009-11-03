اشتغال تنها 15درصد مردم مرند و جلفا / 45 درصد شهروندان شغل کاذب دارند

سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این آمار به استناد نامه سه وزیر به رئیس جمهور در سال 86 است که طی آن اعلام شده "40 درصد مردم مرند و جلفا بیکار، 45 درصد دارای شغلهای کاذب و تنها 15 درصد به کارهای مفید اشتغال دارند".
وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی مرند و جلفا و واقع شدن آن در محل اتصال دو قاره آسیا و اروپا تصریح کرد: این آمار نمی تواند برای شهری با این جایگاه رضایتبخش باشد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: تعداد بیکاران مرند از رقم مشابه شهرهای بسیار محروم و توسعه نیافته آذربایجان شرقی نظیر ورزقان و هشترود هم بیشتر است که جای تامل دارد.
سازدار همچنین گفت: در حالی که مرند به دلیل مجاورت با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نزدیکی به مرزهای ترکیه موقعیت استراتژیکی خاصی دارد از ضعف زیرساخت های امنیتی و انتظامی رنج می برد.
نماینده مرند و جلفا افزود: کمبودهای فراوان نیروی انتظامی این منطقه از حیث امکانات امنیتی و انتظامی نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
سازدار در بخش دیگری از این گفتگو کیفیت آب مرند را نامناسب توصیف کرد و گفت: آب منطقه در مقایسه با سایر شهرهای آذربایجان شرقی صرفنظر از کمیت آن از بدترین کیفیت ممکن برخوردار است.
نماینده مرند با انتقاد از روند تزریق اعتبار برای اجرای طرح پمپاژ آب ارس به دشت یکانات و مرند تصریح کرد: اگر سالانه 9 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه تخصیص یابد در صورت ثابت ماندن قیمتها باید 12 سال منتظر ماند تا طرح نهایی شود.
به گفته سازدار، مجموع اعتبارات لازم برای اجرای پمپاژ آب ارس به دشت یکانات و مرند 120 میلیارد تومان برآورد شده است.
این اظهارات، دومین اظهار نظرهای انتقادی و صریح نماینده مرند پس از گفته های تند و تیز درباره نامناسب بودن ورودی های این شهرستان است که منجر به بروز درگیری لفظی با استاندار آذربایجان شرقی شد.
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