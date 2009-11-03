اشتغال تنها 15درصد مردم مرند و جلفا / 45 درصد شهروندان شغل کاذب دارند

سیروس سازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این آمار به استناد نامه سه وزیر به رئیس جمهور در سال 86 است که طی آن اعلام شده "40 درصد مردم مرند و جلفا بیکار، 45 درصد دارای شغلهای کاذب و تنها 15 درصد به کارهای مفید اشتغال دارند" .

وی با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی مرند و جلفا و واقع شدن آن در محل اتصال دو قاره آسیا و اروپا تصریح کرد: این آمار نمی تواند برای شهری با این جایگاه رضایتبخش باشد .

این نماینده مجلس عنوان کرد: تعداد بیکاران مرند از رقم مشابه شهرهای بسیار محروم و توسعه نیافته آذربایجان شرقی نظیر ورزقان و هشترود هم بیشتر است که جای تامل دارد .

سازدار همچنین گفت: در حالی که مرند به دلیل مجاورت با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و نزدیکی به مرزهای ترکیه موقعیت استراتژیکی خاصی دارد از ضعف زیرساخت های امنیتی و انتظامی رنج می برد .

نماینده مرند و جلفا افزود: کمبودهای فراوان نیروی انتظامی این منطقه از حیث امکانات امنیتی و انتظامی نگرانی های زیادی را برانگیخته است .

سازدار در بخش دیگری از این گفتگو کیفیت آب مرند را نامناسب توصیف کرد و گفت: آب منطقه در مقایسه با سایر شهرهای آذربایجان شرقی صرفنظر از کمیت آن از بدترین کیفیت ممکن برخوردار است .

نماینده مرند با انتقاد از روند تزریق اعتبار برای اجرای طرح پمپاژ آب ارس به دشت یکانات و مرند تصریح کرد: اگر سالانه 9 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه تخصیص یابد در صورت ثابت ماندن قیمتها باید 12 سال منتظر ماند تا طرح نهایی شود .

به گفته سازدار، مجموع اعتبارات لازم برای اجرای پمپاژ آب ارس به دشت یکانات و مرند 120 میلیارد تومان برآورد شده است .