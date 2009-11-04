برخی از حجاج با آنفلوانزای A به ایران باز می گردند

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به آمار منتشره از موارد ابتلا به آنفلوانزای نوع A در کشور بسیاری از مبتلایان که جواب آزمایشات آنها مثبت شده است از خارج کشور به خصوص عربستان بوده اند.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت همه گیری آنفلوانزای نوع A در جهان به مدت دو سال ادامه خواهد داشت و هیچ کشوری از آن مصون نخواهد بود.

خسرونیا با اعلام اینکه زائران حج تمتع پس از بازگشت به کشور با خود ویروس آنفلوانزا را سوغات خواهند آورد افزود: البته در سالهای گذشته نیز تعداد زیادی از حجاج در هنگام بازگشت به کشور با سرفه های شدید و طولانی مدت و تنگی نفس مواجه بودند.

زائران حج تمتع پس از بازگشت به کشور با خود ویروس آنفلوانزا را سوغات خواهند آورد خسرونیا این درحالی است که دکتر محمدمهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از ایجاد "اتاق ایزوله" به منظور کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای نوع A در هتلهای محل اقامت حجاج ایرانی در عربستان سعودی خبر داده است.



رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با تاکید بر قرنطینه حجاج مبتلا به علائم بیماری در بازگشت به کشور افزود: این افراد باید حتما در مراکز درمانی و تحت نظر قرار بگیرند تا از این طریق مانع از افزایش موارد ابتلا شویم.

مسئولان وزارت بهداشت پیش بینی می کنند امسال 30 درصد حجاج به آنفلوانزای نوع A که از حدود 6 ماه پیش به تدریج در جهان فراگیر شده است مبتلا می شوند.

خسرونیا با اشاره به اینکه شیوع همزمان آنفلوانزای فصلی و نوع A در کشور ادامه داد: در حال حاضر اغلب مردم دچار آنفلوانزای فصلی می شوند که و تعداد زیادی نیز بر اثر ابتلا به همین بیماری فوت می کنند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در عین حال از شدت خطرناک بودن آنفلوانزای نوع A نسبت به نوع فصلی خبر داد و گفت: آمارهایی که وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A ارائه می دهد، واقعی و مستند است.