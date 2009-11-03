مشکل محیط زیست دریای خزر افزایش آلودگیهای کشورهای حاشیه نشین است

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با حضور کشورهای مختلف مطالعات فراوانی در خصوص آلودگی دریاها انجام شده است که بحث عمده آلودگی در دریای خزر منحصر به آلودگیهای نفتی و صنعتی است که این عامل موجب شکنندگی بیشتر شده است.

معاون محیط زیست دریایی محیط زیست گفت: افزایش آلودگی از سواحل و انتقال به بدن آبزیان و تغذیه انسان موجب به پوکی استخوان می شود.

نبوی عمده ترین عامل آلودگی دریای عمان و خلیج فارس را نیز نفتی و صنعتی خواند و تصریح کرد: سکوهای نفتی عمدتا در جنوب و در دریای عمان و خلیج فارس وجود دارد که در هنگام استحصال نفتی موجب ضربه اقتصادی می شود.

وی در خصوص برنامه های مقابله ای گفت: برنامه های مقابله ای جهت جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی دریای عمان خلیج فارس و خزر شامل راه اندازی برنامه مدیریت و زیست محیطی، تعیین استانداردهای ملی کیفیت، تاسیس و طراحی طرحهای مرتبط، بانک جامع، ایجاد ساز کارهای مناسب با طرح جامع و فناوریهای نوین، اصلاح قوانین و مقررات و آموزش و همکاری مشارکتهای مردمی است.

نبوی ضمن توجه به این نکته که ایجاد مشکل در چرخه حیات موجب مشکل می شود ادامه داد: مشکلات کلی این معاونت در خصوص استعلام از افراد و تجارت موجود، کمبود اعتبارات و نیروی انسانی، چارت سازمانی، تامین و تکمیل استانداردها، برخورداری از پلیس و گشت های ساحلی است.

وی افزود: استانهای ساحلی دارای 366 نیروی انسانی هستند که با توجه به فعالیت و اقدامات گسترده پیش بینی شده تا این تعداد به 12 هزار نیرو افزایش یابد.