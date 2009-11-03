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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۶

جاسبی در پیامی عنوان کرد:

یوم الله 13 آبان روز تبلور آگاهی دانشجویان در مبارزه با استعمار است

یوم الله 13 آبان روز تبلور آگاهی دانشجویان در مبارزه با استعمار است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به مناسبت 13 آبان اعلام کرد: یوم الله 13 آبان روز تبلور آگاهی و پیشگامی دانش آموزان و دانشجویان در مبارزه با استعمار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در این پیام آورده است: یوم الله 13 آبان روز تجلی وحدت ملی و روز مبارزه با امپریالیسم جهانی، سالروز سه رویداد بسیار مهم، تاثیرگذار و تعیین کننده در جریان و بستر تاریخی انقلاب میهن اسلامی مان است. تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه به علت مخالفت با لایحه ننگین کاپیتولاسیون در سال 1343، شهادت دانش آموزان مظلوم و بی دفاع به دست رژیم پهلوی در سال 1357 و همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان سال 1358 که به عنوان یکی از وقایع به یاد ماندنی تاریخ انقلاب است و روز تقابل حقیقت با خصلت های ناپسند قدرت طلبان و باطل اندیشان محسوب می شود.

رئیس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از این پیام آورده است: 13 آبان یادآور روز صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان سراسر جهان و روز مبارزه با زیاده خواهی و ناعدالتی ها و روز حضور پرشور مردم فهیم و قدرشناس ملت ایران در محکومیت توطئه های استکبار جهانی است.

جاسبی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: 13 آبان ماه روز برجسته سازی و تجلی بخشی به ارزشهای انقلاب اسلامی است. در 13 آبان طلیعه داران عرصه عدالت طلبی برای تحقق معرفت و ارزشهای اسلامی و استمرار و پایداری آن قد برافراشته و برای سلامت، سعادت و سرافرازی کشور عزیزمان، هوشیارانه و قهرمانانه عقلانیت و شور انقلابی عزم خود را جذب کرده و در تمام صحنه ها حضور پیدا کردند.

رئیس دانشگاه آزاد در این پیام تاکید کرده است: با گرامیداشت این روز که تبلور بینش، آگاهی و پیشگامی دانش آموزان و دانشجویان در عرصه مبارزه با استکبار و بیدادگری است باید در برابر توطئه های دشمنان کوشا و هوشیار باشیم.

جاسبی در پایان این پیام آورده است: از خداوند متعال برای همگان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان و دانش پژوهان موفقیت و بهروزی مسئلت می کنم.

کد مطلب 976176

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