یوم الله 13 آبان روز تبلور آگاهی دانشجویان در مبارزه با استعمار است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در این پیام آورده است: یوم الله 13 آبان روز تجلی وحدت ملی و روز مبارزه با امپریالیسم جهانی، سالروز سه رویداد بسیار مهم، تاثیرگذار و تعیین کننده در جریان و بستر تاریخی انقلاب میهن اسلامی مان است. تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه به علت مخالفت با لایحه ننگین کاپیتولاسیون در سال 1343، شهادت دانش آموزان مظلوم و بی دفاع به دست رژیم پهلوی در سال 1357 و همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان سال 1358 که به عنوان یکی از وقایع به یاد ماندنی تاریخ انقلاب است و روز تقابل حقیقت با خصلت های ناپسند قدرت طلبان و باطل اندیشان محسوب می شود.

رئیس دانشگاه آزاد در بخش دیگری از این پیام آورده است: 13 آبان یادآور روز صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان سراسر جهان و روز مبارزه با زیاده خواهی و ناعدالتی ها و روز حضور پرشور مردم فهیم و قدرشناس ملت ایران در محکومیت توطئه های استکبار جهانی است.

جاسبی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: 13 آبان ماه روز برجسته سازی و تجلی بخشی به ارزشهای انقلاب اسلامی است. در 13 آبان طلیعه داران عرصه عدالت طلبی برای تحقق معرفت و ارزشهای اسلامی و استمرار و پایداری آن قد برافراشته و برای سلامت، سعادت و سرافرازی کشور عزیزمان، هوشیارانه و قهرمانانه عقلانیت و شور انقلابی عزم خود را جذب کرده و در تمام صحنه ها حضور پیدا کردند.

رئیس دانشگاه آزاد در این پیام تاکید کرده است: با گرامیداشت این روز که تبلور بینش، آگاهی و پیشگامی دانش آموزان و دانشجویان در عرصه مبارزه با استکبار و بیدادگری است باید در برابر توطئه های دشمنان کوشا و هوشیار باشیم.

جاسبی در پایان این پیام آورده است: از خداوند متعال برای همگان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان و دانش پژوهان موفقیت و بهروزی مسئلت می کنم.