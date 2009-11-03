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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء:

یوم الله 13 آبان نقطه پیوند برگ های زرینی از تاریخ ملت سرافراز ایران است

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) به مناسبت یوم الله سیزده آبان روز مبارزه با استکبار جهانی بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از شکوهمندترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی و نقطه پیوند برگ های زرینی ازتاریخ ملت سرافراز ایران است که در آن مبارزه با هجمه علیه تفکر دینی و فرهنگی با رویش جوانه های ایمان، از خودگذشتگی و دشمن ستیزی به عنوان یک مطالبه دینی تجلی پیدا کرد.

 این روز تاریخی و به یاد ماندنی که ملت به رهبری ابر مرد تاریخ معاصر با قدرت ایمان در برابر تصویب قانون کاپیتولاسیون که باعث ذلت مردم بود، ایستاد و اجازه نداد ملت غیور ایران این حقارت تاریخی را تحمل کند و این واقعه با خون سرخ دانش آموزان در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 در هم آمیخت و برای همیشه در تاریخ به عنوان روز مبارزه با استکبار ماندگار شد.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز با دعوت به حضور فعال و گسترده ملت بزرگ ایران در راهپیمایی یوم الله 13 آبان و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری بار دیگر خشم خود را از استکبار جهانی در راس آن آمریکا ابراز نموده و اعتقاد راسخ دارد که با توکل به خداوند بزرگ نقشه های شوم بدخواهان این ملت نقش بر آب خواهد شد.

کد مطلب 976177

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