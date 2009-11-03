یوم الله 13 آبان نقطه پیوند برگ های زرینی از تاریخ ملت سرافراز ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از شکوهمندترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی و نقطه پیوند برگ های زرینی ازتاریخ ملت سرافراز ایران است که در آن مبارزه با هجمه علیه تفکر دینی و فرهنگی با رویش جوانه های ایمان، از خودگذشتگی و دشمن ستیزی به عنوان یک مطالبه دینی تجلی پیدا کرد.

این روز تاریخی و به یاد ماندنی که ملت به رهبری ابر مرد تاریخ معاصر با قدرت ایمان در برابر تصویب قانون کاپیتولاسیون که باعث ذلت مردم بود، ایستاد و اجازه نداد ملت غیور ایران این حقارت تاریخی را تحمل کند و این واقعه با خون سرخ دانش آموزان در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 در هم آمیخت و برای همیشه در تاریخ به عنوان روز مبارزه با استکبار ماندگار شد.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز با دعوت به حضور فعال و گسترده ملت بزرگ ایران در راهپیمایی یوم الله 13 آبان و تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری بار دیگر خشم خود را از استکبار جهانی در راس آن آمریکا ابراز نموده و اعتقاد راسخ دارد که با توکل به خداوند بزرگ نقشه های شوم بدخواهان این ملت نقش بر آب خواهد شد.