اختلاف ژیمناستیک و آمادگی جسمانی بالا گرفت/ دعوا بر سر ایروبیک!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون آمادگی جسمانی که به نوعی این رشته را متعلق به زیر مجموعه خود می داند به تازگی اطلاعیه ای را برروی خروجی سایت خود قرار داده که طی آن برگزاری هرگونه کلاس های ایروبیک و آمادگی جسمانی توط دو فدراسیون ژیمناستیک و رزمی را غیر قانونی قلمداد کرده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: " این کلاس‌ها فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و احکام صادره از سوی این افراد با نام فدراسیون‌های ژیمناستیک و رزمی، فاقد هرگونه اعتبار است و با عوامل برگزاری آن شدیدا برخورد قانونی خواهد شد. در این اطلاعیه به باشگاه‌ها و اماکن ورزشی مانند ورزآهنگ، گلفام، کبکانیان و ... اشاره شده که اقدام به برگزاری کلاس‌های ایروبیک و آمادگی جسمانی و کارگاه‌های مرتبط با آن دو رشته کرده‌اند که از طریق مراجع قانونی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت."

اما فدراسیون ژیمناستیک با ارائه مدارک مستند از سوی فدراسیون جهانی و آسیایی این رشته معتقد است ایروبیک از زیر مجموعه رشته ژیمناستیک بوده و در همین راستا کارت مربیگری و داوری این رشته از سوی فدراسیون ژیمناستیک ایران در تمامی مقاطع معتبر می باشد.

احمد محتشمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک کشورمان هم با بیان اینکه این مسئله در زمان ریاست آقای علی آبادی در سازمان تربیت بدنی شدت گرفت و متاسفانه سازمان هیچ اقدامی نکرد وحتی از فدراسیون آمادگی جسمانی حمایت نیز کرد، در گفتگو با مهر خاطر نشان کرد: " این فدراسیون کار خلافی انجام داده و اطلاعیه ای که توسط این فدراسیون منتشر شده است پیگرد قانونی دارد که ما در حال پیگیری این مسئله هستیم."

رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران افزود: "ما قصد داریم از این مسئله به سازمان تربیت بدنی شکایت کنیم و از سازمان و کمیته ملی المپیک درخواست داریم توسط کارشناسان خود به این مسئله رسیدگی کرده و تکلیف فعالیت های این رشته را مشخص کند تا این موازی کاری ها در ورزش صورت نگیرد."

فدراسیون ژیمناستیک در حال حاضر بیش از 26 داور بین المللی مرد، 10 داور درجه 3 بین المللی و مربیان و داوران مرد و زنی دارد که دارای کارت بین المللی ایروبیک از سوی FIG (فدراسیون جهانی ژیمناستیک) هستند.

ژاله تقوایی نایب رئیس فدراسیون ژیمناستیک که خود از داوران بین المللی این رشته محسوب می شود در همین خصوص به مهر گفت: " تمام دوره های مربیگری و داوری و حتی رقابتهای بین المللی و آسیایی ایروبیک تحت نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک است در چنین شرایطی باید به فدراسیون آمادگی جسمانی گفت اگر مدرس و داور بین المللی از سوی FIG دارد به ما معرفی کند!"

چهار سال است شاهد موازی کاری این دو فدراسیون در رشته ایروبیک هستیم و در شرایطی که فدراسیون ژیمناستیک فعالیت این رشته در فدراسیون آمادگی جسمانی را مشروع نمی داند باید مسئولین با ارائه راهکارهایی برای متضرر نشدن ورزشکاران، مربیان وداوران این رشته متولی ادامه فعالیت های ایروبیک را در کشور مشخص کند.