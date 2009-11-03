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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

مسابقه سودوکو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

مسابقه سودوکو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد

همزمان با گرامیداشت دهه ریاضیات اولین دوره مسابقات 300 متری سودوکو در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید منصور واعظ پور - دبیرمسابقه سودوکو هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه امیرکبیر ذکر کرد و افزود: این مسابقه برای اولین بار در سطح جهان با این وسعت و بزرگی برگزار شد.

وی افزود: این مسابقه از درب اصلی دانشگاه شروع شد و تا مقابل دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ادامه داشت.

دبیر مسابقه سودوکو گفت: این مسابقه در 4 سطح آسان، متوسط، مشکل و خیلی مشکل برگزار شد و هر شخص می توانست تا چند جدول سودوکو را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: زمان این  مسابقه از ساعت 12 تا 14:30 به طول انجامید که 60 داور با کاورهای رنگی کار قضاوت این دوره از مسابقات سودوکو را بر عهده داشتند.

کد مطلب 976186

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