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۱۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

بازی‎های داخل سالن آسیا-ویتنام

برگزاری اجلاس آسیایی و جهانی کبدی/ تصویب حضور بانوان در بازی‎های گوانگژو

برگزاری اجلاس آسیایی و جهانی کبدی/ تصویب حضور بانوان در بازی‎های گوانگژو

اجلاس فدراسیون های آسیایی و جهانی کبدی روز دوشنبه در حاشیه برگزاری بازی‌های داخل سالن قهرمانی آسیا در ویتنام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی کشورمان که نایب رئیس فدراسیون کبدی آسیا هم است، در این دو نشست حضور داشت.

درجریان اجلاس فدراسیون‎های آسیایی و جهانی کبدی حضور تیم ملی کبدی بانوان ایران در بازی‎های آسیایی 2010 گوانگژو چین به تصویب نهایی رسید. پیش از این شورای المپیک آسیا این موضوع را تایید کرده بود.

روز دوشنبه همچنین تیم ملی کبدی کشورمان نخستین دیدار خود در سومین دوره بازی‎های داخل سالن قهرمانی آسیا را با پیروزی 68 بر 23 مقابل تایلند به پایان رساند. امروز (سه شنبه) تیم ملی کبدی کشورمان به مصاف مالزی می‌رود.

کد مطلب 976193

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