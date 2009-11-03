مذاکره در گرو تغییر رفتار آمریکاست/ نظام اسلامی پایگاه استکبار ستیزی

آیت الله سیداحمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بزرگداشت سالروز 13 آبان، اظهار داشت: روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار نامیده شده است، این نام نامی مناسب برای همایش سالانه ابراز تنفر از آمریکاست.

وی با تاکید براین حقیقت که استکبارستیزی جزء فرهنگ دینی ما است،عنوان کرد: کلمه طیبه "لااله الا الله" در حقیقت جلوه استکبار ستیزی ودرکنارش دلدادگی به خداوند است، این فرهنگ را امام راحل عظیم الشان به ملت ما آموخت که بحمدالله یک نسل با این فرهنگ خو گرفته اند بطوری که برای نسل بعد از انقلاب شعار "مرگ برآمریکا" شعاری نهادینه، شده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به یاری خداوند متعال، فردا نیز ایران اسلامی جلوه های باشکوهی از استکبارستیزی را به نمایش خواهد گذاشت، گفت: مردم شریف ایران با اجتماع دشمن شکنشان در روز 13 آبان بار دیگر ابراز خواهند کرد که اهل کنار آمدن و مذاکره با دولتی که جز خوی استکباری ندارد، نخواهند بود.

وی خط ملت که توسط رهبر بزرگوار انقلاب ترسیم شده است را خط نفی مذاکره با آمریکا دانست ودر عین حال تصریح کرد: البته این مسئله تازمانی است که آنان با خلق وخوی استکباری زندگی می کنند.

آیت الله خاتمی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر مردم ما در راهپیمایی با شکوه خود بر این باور دوباره تاکید خواهند کرد که پایگاه استکبارستیزی، نظام اسلامی است و این نظام اسلامی است که خار در چشم آمریکا واستخوان در گلوی اوست.

وی با بیان اینکه به فضل خدای متعال در اجتماع بزرگ فردا مردم ما بار دیگر جواب نفی به ساختار شکنانی می دهند که با تضعیف نظام اسلامی آب به آسیای آمریکا می ریزند، گفت: ملت بزرگ ایران اسلامی به این افراد اعلام خواهند کرد که در این هدف ناکام خواهند ماند.

