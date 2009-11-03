دولت نامه استرداد طرح هدفمند کردن یارانه ها را به لاریجانی داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا محجوب پس از بحث و بررسی‌هایی که در صحن علنی مجلس بین رئیس ‌جمهور و رئیس مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی عنوان کرد که دولت شرط خود را برای استرداد مطرح کرد و نامه خود را هم به آقای لاریجانی تقدیم نمود لذا اگردولت به این قضیه اصرار بورزد این موضوع را در دستور کار آینده مجلس قرار می‌ دهیم.

وی با بیان اینکه قانون اساسی راجع به نحوه وصول درآمدها و هزینه ‌کرد آن صراحت دارد، گفت: البته ما معتقد به کشاکش در مجلس نیستیم اما معتقدیم که ماهیت این لایحه به زیان فقرا در کشور است.

محجوب با بیان اینکه این لایحه دولت را زمین ‌گیر می ‌کند، گفت: دولت اگر بخواهد این لایحه را اجرا کند قطعا زمین‌گیر می ‌شود و طبقه‌ متوسط با اجرایی شدن آن محو می‌ شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه رئیس‌ جمهور و تیم همراه وی هنگام بررسی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ ها وارد مجلس شدند، گفت: جایی برای اظهارنظر دولت در این زمینه وجود نداشت.