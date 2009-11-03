بزرگداشت ورنر هرتسوگ در جشنواره فیلم تسالونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد پنجاهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تسالونیکی از 13 نوامبر در یونان آغاز میشود و 10 روز ادامه خواهد داشت. روز 21 نوامبر هرتسوگ در همایش "معمای ورنر هرتسوگ، از مستند تا داستانی" درباره آثار سینمایی خود سخنرانی میکند.
بخش جنبی مرور آثار هرتسوگ از جمله برنامههای جشنواره در بزرگداشت مقام این فیلمساز نامدار آلمانی خواهد بود و علاوه بر آن نمایشگاه "نشانههای زندگی، ورنر هرتسوگ و سینما" عکسها و فیلمهای ویدیوئی فیلمساز هنگام کارگردانی را در معرض دید علاقمندان قرار میدهد.
از جمله برنامههای جنبی جشنواره امسال تسالونیکی برگزاری کلاسهای کارگاهی با حضور گوران پاسکالیهویچ فیلمساز صرب، الکساندر دسپلا آهنگساز فرانسوی و تونی گریزونی فیلمنامهنویس انگلیسی خواهد بود.
برگزاری میزگردهای متعدد، نمایشگاههای هنری، اجرای چند پرفورمنس و کنسرتهایی از موسیقیدانان یونان و جهان از جمله دیگر برنامههایی است که برگزارکنندگان جشنواره تسالونیکی برای گرامیداشت پنجاهمین سالگرد برگزاری آن در نظر گرفتهاند.
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